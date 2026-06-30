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Çimərlik voleybolçularımız EEVZA çempionatlnda mübarizə aparacaqlar

Çimərlik voleybolu
Xəbərlər
30 İyun 2026 12:06
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Çimərlik voleybolçularımız EEVZA çempionatlnda mübarizə aparacaqlar

Azərbaycanın qız və oğlanlardan ibarət çimərlik voleybolu üzrə milli komandaları Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyasının (EEVZA) U-16, U-18 və U-20 yaş qrupları üzrə çempionatlarında iştirak edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, komandalar yarışa qatılmaq məqsədilə bu gün Latviyaya yola düşüblər.

U-18 yaş qrupu üzrə yarışlar 1-3 iyul, U-16 yaş qrupu üzrə çempionat 4-5 iyul, U-20 yaş qrupu üzrə yarışlar isə 15-17 iyul tarixlərində keçiriləcək. Hər üç yaş qrupu üzrə qarşılaşmalar Latviyanın Cesis şəhərində təşkil olunacaq.

Komandalarımız yarışlarda baş məşqçi Atvars Vilde və məşqçi Nihad Tərverdiyevin rəhbərliyi altında mübarizə aparacaqlar.

Azərbaycan EEVZA çempionatlarında aşağıdakı cütlərlə təmsil olunacaq:

U-16 (qızlar)

1. Dilarə Ağayeva / Ulyana Kovalyova

2. Aydan Mirzəyeva / Aylin Əlizadə

U-18 (qızlar)

1. Leyla Əliyeva / Dilarə Ağayeva

2. Feyza Bolat / Cəmilə Bəşirova

U-18 (oğlanlar)

1. Emil Safronov / Tamerlan Tağlıyev

U-20 (qızlar)

1. Səbinə Əlizadə / Leyla Əliyeva

2. Feyza Bolat / Cəmilə Bəşirova

U-20 (oğlanlar)

1. İbrahim Məmmədov / Muhəmməd Aslanlı

2. Emil Safronov / Tamerlan Tağlıyev

Qeyd edək ki, çimərlik voleybolçularımız EEVZA çempionatları ilə yanaşı, Latviyanın paytaxtı Riqada keçiriləcək Baltikyanı ölkələrin açıq çempionatında da qüvvələrini sınayacaqlar.

İdman.Biz
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