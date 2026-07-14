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U-20 basketbol millimiz İrlandiya ilə qarşılaşacaq

Basketbol
Xəbərlər
14 İyul 2026 11:22
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U-20 basketbol millimiz İrlandiya ilə qarşılaşacaq

Bu gün Azərbaycanın 20 yaşadək oğlanlardan ibarət basketbol millisi FIBA U-20 Avropa çempionatının B divizionunda növbəti oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda mübarizə aparan yığmamız üçüncü tur çərçivəsində İrlandiya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

Bratislavadakı “GOPASS Arena”da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi turnirdəki ilk oyununda İsveçə 58:85 hesabı ilə uduzub. Komandamız ikinci turda isə Slovakiya ilə üz-üzə gəlib və rəqibini 72:66 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
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