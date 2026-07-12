Anar Sarıyev: “Bu, komandamız üçün tarixi qələbədir”

Azərbaycanın U-20 oğlan basketbol millisinin baş məşqçisi Anar Sarıyev FIBA U-20 Avropa çempionatının B divizionunda Slovakiya üzərində qazanılan qələbəni dəyərləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis basketbolçuların meydanda əzmkarlıq, gözəl oyun və vətən sevgisi nümayiş etdirdiklərini bildirib.
“İlk oyundan sonra rəqibi tam təhlil edə bilmədiyimiz üçün müəyyən çətinliklərlə qarşılaşdıq. İsveç qrupda üç oyunda üç qələbə qazanmaqla nə qədər güclü kollektiv olduğunu göstərdi. Lakin uşaqlar Slovakiya ilə qarşılaşmada əsl əzmkarlıq, gözəl basketbol və vətən sevgisi nümayiş etdirərək layiqli qələbə qazandılar.
Millimizin bütün üzvlərini təbrik edirəm. Bu, komandamız üçün çox böyük və tarixi qələbədir. İnşallah, növbəti oyunlarda da azarkeşlərimizi yaxşı nəticələrlə sevindirməyə çalışacağıq”, - deyə Anar Sarıyev bildirib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Bratislavadakı “GOPASS Arena”da keçirilən A qrupunun oyununda meydan sahibi Slovakiyanı 72:66 hesabı ilə məğlub edib. Bu, yığmamızın turnirdə ilk qələbəsi olub.
Millimiz növbəti qarşılaşmada İrlandiya ilə üz-üzə gələcək. Görüş iyulun 14-də Bratislavadakı “GOPASS Arena”da keçiriləcək.