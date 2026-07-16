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Lebron ilk dəfə “Leykers”dən ayrılmasını şərh edib

Basketbol
Xəbərlər
16 İyul 2026 22:29
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Lebron ilk dəfə “Leykers”dən ayrılmasını şərh edib

41 yaşlı dördqat Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) çempionu, kiçik hücumçu Lebron Ceyms ilk dəfə “Los Anceles Leykers” komandasından ayrılması ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ceyms 2018-ci ildən “Leykers”də oynayıb və 2019-2020 mövsümündə onlarla birlikdə NBA titulunu qazanıb.

"Keçmiş komandama salam demək istəyirəm. “Los Anceles Leykers” komandasında səkkiz gözəl il keçirdim. Bu, inanılmaz bir səyahət idi və karyeramın sona çatması ilə qarşıda nələrin gözlədiyinə görə həqiqətən həyəcanlıyam. Harada olsam da, hər şey möhtəşəm olacaq", - Ceyms deyib.

İdman.Biz
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