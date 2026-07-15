“Neftçi” basketbol klubu Azərbaycan millisinin üzvünü transfer etdi - ÖZƏL

“Neftçi” basketbol klubu heyətini Azərbaycanın aparıcı basketbolçularından biri ilə gücləndirib.
İdman.biz-in əldə etdiyi məlumata görə, Bakı təmsilçisi Azərbaycan millisinin üzvü Cəbrayıl Əkbərovla müqavilə imzalayıb.
Tərəflər arasında bağlanan müqavilə bir mövsüm üçün nəzərdə tutulub.
Əkbərov ötən mövsüm “Gəncə”nin heyətində çıxış edib. O, komanda ilə birlikdə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub, Azərbaycan Basketbol Liqasında isə “Gəncə” mövsümü üçüncü pillədə başa vurub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycan millisinin kapitanı Amil Həmzəyevin “Neftçi”dən ayrıldığı barədə məlumat verilib.