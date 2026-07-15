15 İyul 2026
AZ

“Neftçi” basketbol klubu Azərbaycan millisinin üzvünü transfer etdi - ÖZƏL

Basketbol
Xəbərlər
15 İyul 2026 12:13
90
“Neftçi” basketbol klubu Azərbaycan millisinin üzvünü transfer etdi - ÖZƏL

“Neftçi” basketbol klubu heyətini Azərbaycanın aparıcı basketbolçularından biri ilə gücləndirib.

İdman.biz-in əldə etdiyi məlumata görə, Bakı təmsilçisi Azərbaycan millisinin üzvü Cəbrayıl Əkbərovla müqavilə imzalayıb.

Tərəflər arasında bağlanan müqavilə bir mövsüm üçün nəzərdə tutulub.

Əkbərov ötən mövsüm “Gəncə”nin heyətində çıxış edib. O, komanda ilə birlikdə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub, Azərbaycan Basketbol Liqasında isə “Gəncə” mövsümü üçüncü pillədə başa vurub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycan millisinin kapitanı Amil Həmzəyevin “Neftçi”dən ayrıldığı barədə məlumat verilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq
10:03
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək
Lebron Ceyms klub rəhbərləri ilə ünsiyyətdən yayınır
00:49
Basketbol

Lebron Ceyms klub rəhbərləri ilə ünsiyyətdən yayınır

41 yaşlı hücumçu birbaşa klub sahibləri və baş məşqçiləri ilə əlaqə saxlamır
Avropa Çempionatı: U20 millimiz İrlandiyaya məğlub olub
00:30
Basketbol

Avropa Çempionatı: U20 millimiz İrlandiyaya məğlub olub

Milli növbəti oyununu Şimali İrlandiyaya qarşı keçirəcək
“Sabah” BK-nın FIBA Çempionlar Liqasında oyunlarının təqvimi açıqlanıb
14 İyul 15:59
Basketbol

“Sabah” BK-nın FIBA Çempionlar Liqasında oyunlarının təqvimi açıqlanıb

Azərbaycan təmsilçisi qrup mərhələsini dekabrın 22-də Bakıda başa vuracaq
Gənc basketbol hakimləri üçün təlim-seminar keçirilib - FOTO
14 İyul 15:10
Basketbol

Gənc basketbol hakimləri üçün təlim-seminar keçirilib - FOTO

Seminarda ümumilikdə 22 nəfər iştirak edib
U-20 basketbol millimiz İrlandiya ilə qarşılaşacaq
14 İyul 11:22
Basketbol

U-20 basketbol millimiz İrlandiya ilə qarşılaşacaq

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib