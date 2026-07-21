21 İyul 2026
AZ

Messidən emosional paylaşım: “Bu ağrı çox böyükdür”

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyul 2026 11:04
268
Messidən emosional paylaşım: “Bu ağrı çox böyükdür”

Argentina millisinin və ABŞ-ın "İnter Mayami" klubunun hücumçusu Lionel Messi futbol üzrə DÇ-2026-nın finalında İspaniyaya məğlubiyyətdən sonra sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Messi paylaşımında İspaniya millisini təbrik etməyi də unutmayıb:

"Bu ağrı çox böyükdür və bu yaranın sağalması üçün zamana ehtiyac olacaq. Amma özümlə bütün gözəl xatirələri də aparıram. Hər oyunda sona qədər mübarizə apardıq, inanılmaz geri dönüşlər etdik və bunlar əbədi yaddaşımızda qalacaq. Bütün ölkənin dəstəyi və komandanın əzmi sayəsində yenidən dünyanın ən güclüləri sırasında yer aldıq.

Bu gün əldə etdiklərimizi qiymətləndirmək çətindir. Amma bu komanda ardıcıl ikinci dəfə dünya çempionatının finalına yüksəldi.

Ürəkdən təşəkkür edirəm - hər bir təbrikə və hər bir mesaja görə. Biz yenidən bir ölkə kimi birləşməyi bacardıq və argentinalı olmağın qürurunu birlikdə yaşadıq.
Eyni zamanda, dünya çempionu olması münasibətilə İspaniya millisini də təbrik edirəm".

Qeyd edək ki, DÇ-2026-nın finalında Argentina millisi İspaniyaya əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb
21:34
Dünya futbolu

“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb

Messi dünya çempionatının finalında bütün matçı meydanda keçirib, De Paul isə 70-ci dəqiqədə əvəzlənib
La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib
20:17
DÇ-2026

La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib

DÇ-2026 11 iyun – 19 iyul aralığında ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilib
“Aston Villa”nın eks-oyunçusu Paredesin hərəkəti barədə: “Qorxaq”
19:46
DÇ-2026

“Aston Villa”nın eks-oyunçusu Paredesin hərəkəti barədə: “Qorxaq”

Dünya çempionatının finalında final fitindən sonra meydanda Paredesin iştirakı ilə dava düşüb
Futbol üzrə DÇ-2026-nın ən yaddaqalan 10 anı açıqlanıb
19:00
Futbol

Futbol üzrə DÇ-2026-nın ən yaddaqalan 10 anı açıqlanıb

Ferran Torresin qol sevinci birinciliyə layiq görülüb
Yamal Messi ilə söhbətindən danışdı: “Bu sözləri heç vaxt unutmayacağam”
18:44
DÇ-2026

Yamal Messi ilə söhbətindən danışdı: “Bu sözləri heç vaxt unutmayacağam”

İspaniyalı futbolçu Argentina kapitanının məsləhətinin onun üçün xüsusi dəyər daşıdığını bildirib
Alvares azarkeşlərə səsləndi: “Ayağa qalxacağıq və yolumuza davam edəcəyik”
18:29
DÇ-2026

Alvares azarkeşlərə səsləndi: “Ayağa qalxacağıq və yolumuza davam edəcəyik”

Argentina millisinin hücumçusu final məğlubiyyətindən sonra fikirlərini bölüşüb
Messi, Mbappe və Holand DÇ-2026-nın simvolik heyətində
17:04
DÇ-2026

Messi, Mbappe və Holand DÇ-2026-nın simvolik heyətində

ESPN DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqladı

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub