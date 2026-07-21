Paredes dünya çempionatında qabırğa sınığı ilə oynayıb

Argentinalı yarımmüdafiəçi Leandro Paredes 2026-cı il dünya çempionatında qabırğasının sınığı ilə oynayıb.
İdman.Biz-in Bolavip-ə istinadən məlumatına görə, məhz bu zədə oyunçunun İspaniyaya qarşı finalda (0:1) start heyətində oynamasına mane olub.
Mənbəyə görə, zədə Paredesi bir həftədən çox narahat edib və nəfəs almaqda çətinlik çəkib. Milli komandanın məşqçiləri və tibb heyəti oyunçu və komanda ilə məsləhətləşərək zədə barədə məlumatı gizlədiblər və rəqiblərin bu sahədə ona qarşı qayda pozuntusuna yol verə biləcəkləri ehtimalını əsas gətiriblər.
Final fitindən sonra Paredes İspaniya müdafiəçisi Erik Qarsiyanı boğazından tutub və yarımmüdafiəçi Qavini yerə yıxıb.