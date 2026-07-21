Neymar DÇ-2026-nın ən çox məyus edən futbolçularından biri seçildi

Məşhur ESPN portalı futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının ən çox məyusluq doğuran futbolçularından ibarət rəmzi komandanı açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, simvolik heyətdə Braziliya millisinin hücumçusu Neymar da yer alıb.
Rəmzi komanda aşağıdakı kimidir:
Qapıçı: Fernando Muslera (Uruqvay)
Müdafiəçilər: Niko O'Rayli (İngiltərə), Vircil van Deyk (Niderland), Mark Gehi (İngiltərə), Yozua Kimmix (Almaniya)
Yarımmüdafiəçilər: Skott Maktominey (Şotlandiya), Federiko Valverde (Uruqvay), Kristian Pulişiç (ABŞ), Brunu Fernandeş (Portuqaliya), Florian Virts (Almaniya)
Hücumçu: Neymar (Braziliya)
Qeyd edək ki, DÇ-2026-nın finalında İspaniya əlavə vaxtda Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ikinci dəfə dünya çempionu olub.