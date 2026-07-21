21 İyul 2026
AZ

Neymar DÇ-2026-nın ən çox məyus edən futbolçularından biri seçildi

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyul 2026 09:53
288
Neymar DÇ-2026-nın ən çox məyus edən futbolçularından biri seçildi

Məşhur ESPN portalı futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının ən çox məyusluq doğuran futbolçularından ibarət rəmzi komandanı açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, simvolik heyətdə Braziliya millisinin hücumçusu Neymar da yer alıb.

Rəmzi komanda aşağıdakı kimidir:

Qapıçı: Fernando Muslera (Uruqvay)

Müdafiəçilər: Niko O'Rayli (İngiltərə), Vircil van Deyk (Niderland), Mark Gehi (İngiltərə), Yozua Kimmix (Almaniya)

Yarımmüdafiəçilər: Skott Maktominey (Şotlandiya), Federiko Valverde (Uruqvay), Kristian Pulişiç (ABŞ), Brunu Fernandeş (Portuqaliya), Florian Virts (Almaniya)

Hücumçu: Neymar (Braziliya)

Qeyd edək ki, DÇ-2026-nın finalında İspaniya əlavə vaxtda Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ikinci dəfə dünya çempionu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb
21:34
Dünya futbolu

“İnter Mayami”nin çalışdırıcısı Messinin DÇ-2026-dan komandaya qayıdışı barədə danışıb

Messi dünya çempionatının finalında bütün matçı meydanda keçirib, De Paul isə 70-ci dəqiqədə əvəzlənib
La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib
20:17
DÇ-2026

La Liqa prezidenti FİFA və İnfantinonu DÇ-2026-nın təşkilinə görə tənqid edib

DÇ-2026 11 iyun – 19 iyul aralığında ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilib
“Aston Villa”nın eks-oyunçusu Paredesin hərəkəti barədə: “Qorxaq”
19:46
DÇ-2026

“Aston Villa”nın eks-oyunçusu Paredesin hərəkəti barədə: “Qorxaq”

Dünya çempionatının finalında final fitindən sonra meydanda Paredesin iştirakı ilə dava düşüb
Futbol üzrə DÇ-2026-nın ən yaddaqalan 10 anı açıqlanıb
19:00
Futbol

Futbol üzrə DÇ-2026-nın ən yaddaqalan 10 anı açıqlanıb

Ferran Torresin qol sevinci birinciliyə layiq görülüb
Yamal Messi ilə söhbətindən danışdı: “Bu sözləri heç vaxt unutmayacağam”
18:44
DÇ-2026

Yamal Messi ilə söhbətindən danışdı: “Bu sözləri heç vaxt unutmayacağam”

İspaniyalı futbolçu Argentina kapitanının məsləhətinin onun üçün xüsusi dəyər daşıdığını bildirib
Alvares azarkeşlərə səsləndi: “Ayağa qalxacağıq və yolumuza davam edəcəyik”
18:29
DÇ-2026

Alvares azarkeşlərə səsləndi: “Ayağa qalxacağıq və yolumuza davam edəcəyik”

Argentina millisinin hücumçusu final məğlubiyyətindən sonra fikirlərini bölüşüb
Messi, Mbappe və Holand DÇ-2026-nın simvolik heyətində
17:04
DÇ-2026

Messi, Mbappe və Holand DÇ-2026-nın simvolik heyətində

ESPN DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqladı

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub