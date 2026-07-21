“Qarabağ”ın zədəli futbolçusunun son durumu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

“Qarabağ”ın zədəli futbolçusu Musa Qurbanlının son durumu açıqlanıb.
Bu barədə İdman.Biz-ə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Klubdan verilən məlumata görə, dizindən zədə alan komandanın 24 yaşlı hücumçusu iki gün əvvəl fərdi məşqlərə başlayıb.
“Onun yaxın günlərdə komandanın kollektiv məşqlərinə qoşulacağı gözlənilir”, - deyə klub açıqlamasında bildirib.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda iyulun 23-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda “CSKA Sofia” klubunu qəbul edəcək. Saat 20:00-da başlayacaq görüşün cavab qarşılaşması isə bir həftə sonra Sofiyada keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Ağdam təmsilçisi Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində İslandiyanın “Vestri” klubunu hər iki oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib.