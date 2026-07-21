Alan Şirer: “Enso Fernandesin finaldakı səhvi ölkəsinə baha başa gəldi”

“Nyukasl Yunayted” və İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Alan Şirer Argentina yarımmüdafiəçisi Enso Fernandesi 2026-cı il dünya çempionatının finalında meydandan qovulmasına görə tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, həmin oyunda "Albiseleste" İspaniyaya 1:0 hesabı ilə uduzub. Oyun ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda baş tutub.
“Nə böyük axmaqlıq! Fernandes baş verməməli olan qayda pozuntusuna görə meydandan qovuldu. Artıq sarı vərəqə aldığınız zaman belə gərgin oyuna girmək pisdir, amma komandanız 10 nəfərə çatanda... məhz o zaman argentinalılar İspaniyanın qələbəyə yaxın olduğunu anladılar.
Ensonun səhvi ölkəsinə baha başa gəldi. O, İngiltərəyə qarşı möhtəşəm qolla finala çıxmalarına kömək etsə də, səhvi çox ağırdır”, - Şirer bildirib.