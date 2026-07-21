Ağ Evin mətbuat xidməti: “Amerika məyus etmədi”

Ağ Evin Mətbuat Ofisi 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən dünya çempionatına yekun vurub və ABŞ Prezidenti Donald Trampın mükafatlandırma mərasimində iştirakı ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, final fitindən sonra Tramp kuboku Argentinanı əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub edən İspaniya milli komandasına təqdim edib.
“Amerikada keçirilən möhtəşəm FİFA Dünya Kuboku Prezident Donald Trampın çempionları mükafatlandırması ilə başa çatdı. Bütün dünya izlədi və Amerika məyus etmədi. Növbəti dəfə görüşənədək, FİFA!”, - Ağ Evin Mətbuat Ofisi X sosial media platformasında paylaşım edib.
İspaniya millisi ikinci dünya çempionu titulunu qazanıb. Argentina gümüş medallara sahib olub. Bürünc medalı üçüncü yer uğrunda matçda Fransanı 6:4 hesabı ilə məğlub edən İngiltərə qazanıb.