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Donald Tramp dünya çempionatına yekun vurub

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyul 2026 22:20
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Donald Tramp dünya çempionatına yekun vurub

ABŞ Prezidenti Donald Tramp 2026-cı il dünya çempionatını yekunlaşdıraraq FIFA prezidenti Canni İnfantinoya təşəkkür edib.

İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il dünya çempionatı üç ölkədə keçirilib: ABŞ, Kanada və Meksika. Turnirdə qırx səkkiz komanda iştirak edib.

“Dünya çempionatı möhtəşəm bir uğur idi! Əlaqədar hər kəsə, xüsusən də gözəl hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına təşəkkür etmək istəyirəm. Hər kəsin onlara olan hörməti, ölkəmizə olan sevgisi ilə birlikdə bu möhtəşəm turniri, şübhəsiz ki, tarixin ən təhlükəsiz və ən möhtəşəm dünya çempionatına çevirdi! Həmçinin iştirak edən hər kəsə, xüsusən də ABŞ hökumətində çalışan gənc və enerjili Endryu Culianiyə (Ağ Ev 2026 dünya çempionatı İşçi Qrupunun rəhbəri - red.) və gördüyü işə görə fantastik FIFA prezidenti Canni İnfantinoya təşəkkür edirəm! Dünya çempionatını heç kimin mümkün hesab etmədiyi bir səviyyəyə qaldıraraq etdiyinə az adam nail olacaq. Hamını təbrik edirəm!”, - Tramp sosial media səhifəsində yazıb.

Hazırkı dünya çempionu İspaniya millisidir.

İdman.Biz
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