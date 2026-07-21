Messinin həyat yoldaşı: “Sən həmişə ən yaxşı olacaqsan, Leo”

Argentina millisinin kapitanı və hücumçusu Lionel Messinin həyat yoldaşı Antonella Rokutso, 2026-cı il dünya çempionatının finalında İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olan futbolçuya sosial mediada dəstək mesajı paylaşıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda baş tutub.
“Sən həmişə ən yaxşı olacaqsan, Leo. Təkcə istedadına görə deyil, həm də heç vaxt özün olmağı dayandırmadığın üçün. Nə olursa olsun, heç vaxt təslim olmursan, həmişə sona qədər mübarizə aparırsan və son saniyəyə qədər var gücünlə çalışırsan. Bu daxili güc, xarakter və özünə gəlmək bacarığı səni xüsusi edən şeylərdir.
Hər gün mənə əsl uğurun yalnız zəhmət, fədakarlıq və əzmkarlıqla əldə edildiyini, kim olduğunla heç vaxt barışmadan göstərdiyin üçün təşəkkür edirəm. Sən uşaqlarımız üçün ən yaxşı nümunə və milyonlarla insan üçün bir nümunəsən. Sənə sözlərlə ifadə edilə bilməyəcəyindən daha çox heyranam və həyatda sənin yanında olmaqdan inanılmaz dərəcədə qürur duyuram. Səni çox sevirəm”, - Rokutso paylaşımında yazıb.