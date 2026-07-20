Ramos illər əvvəl əlindən tutduğu balaca Yamala bu dəfə DÇ-nin kubokunu təqdim etdi - VİDEO

İspaniya millisinin DÇ-2026-da qazandığı çempionluqdan sonra bir çox maraqlı anlar yaşanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünya çempionatının kubokunu komandanın futbolçularına təqdim edən şəxslərdən biri də əfsanəvi müdafiəçi Serxio Ramos olub.
Maraqlıdır ki, illər əvvəl hələ uşaq yaşlarında futbolçuları meydana müşayiət edən Lamin Yamal məhz Ramosun əlindən tutaraq stadiona çıxmışdı.
İndi isə taleyin simvolik təsadüfü nəticəsində həmin Ramos dünya çempionluğu kubokunu artıq İspaniyanın əsas ulduzlarından birinə çevrilən Yamala təqdim edib.
Bu təsirli görüntülər sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub və azarkeşlər tərəfindən geniş şəkildə paylaşılıb.