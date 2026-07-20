Luis de la Fuente dünya çempionatını qazanan ikinci ispaniyalı baş məşqçi oldu

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente dünya çempionatını qazanan ikinci ispaniyalı mütəxəssis kimi tarixə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, DÇ-2026-nın finalında onun rəhbərlik etdiyi komanda Argentina yığmasını 1:0 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionu olub.
Buna qədər dünya çempionatını qazanan yeganə ispaniyalı baş məşqçi Visente del Boske idi.
O, 2010-cu ildə İspaniya millisini mundialın qalibi etmişdi. Həmin vaxt finalda Niderland yığması 1:0 hesabı ilə məğlub edilmiş, yeganə qolu isə oyunun 116-cı dəqiqəsində Andres İnyesta vurmuşdu.