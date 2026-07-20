21 İyul 2026
AZ

DÇ-2026-dan sonra “Qızıl top” yarışında yeni favorit - İLK BEŞLİK

Futbol
Xəbərlər
20 İyul 2026 08:48
367
DÇ-2026-dan sonra “Qızıl top” yarışında yeni favorit - İLK BEŞLİK

Futbol üzrə DÇ-2026-nın başa çatmasından sonra 2026-cı ilin “Qızıl top” mükafatı uğrunda mübarizədə qüvvələr nisbəti dəyişib.

İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniyanın dünya çempionu olması və Argentina üzərində final qələbəsi İspaniya millisinin futbolçularını əsas favoritlər sırasına yüksəldib. Turnirin nəticələri, mövsüm ərzində qazanılan titullar və fərdi göstəricilər nəzərə alınmaqla hazırlanan qeyri-rəsmi reytinqə Rodri başçılıq edir.

İlk beşlik belədir:

1. Rodri - “Mançester Siti”, İspaniya

İspaniya millisinin kapitanı DÇ-2026-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Rodrinin dünya çempionluğu və İspaniyanın oyun sistemindəki həlledici rolu onu “Qızıl top”un əsas favoritinə çevirib. Finalda da yarımmüdafiəçinin oyuna nəzarəti yüksək qiymətləndirilib.

2. Lamin Yamal - “Barselona”, İspaniya

Gənc hücumçu İspaniya ilə dünya çempionu olmaqla yanaşı, klub mövsümündə də yüksək nəticələr göstərib. O, La Liqa və İspaniya Superkubokunu qazanıb. Mövsümdə 26 qol və 21 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Lamin Yamalın DÇ-2026-nın həlledici mərhələlərindəki çıxışı onun ilk “Qızıl top”unu qazanmaq şansını artırıb.

3. Lionel Messi - “İnter Mayami”, Argentina

Argentina millisinin kapitanı komandasını dünya çempionatının finalına qədər aparıb. Messi mundialda səkkiz qol vuraraq turnirin ən məhsuldar futbolçularından biri olub. MLS çempionluğu var. Mövsümdə 44 qol və 30 assistə sahibdir. Lakin finaldakı təsirsiz çıxış və Argentinanın məğlubiyyəti onun reytinqdə geriləməsinə səbəb olub.

4. Harri Keyn - “Bavariya”, İngiltərə

Harri Keyn klub mövsümündəki məhsuldarlığı və İngiltərə ilə DÇ-2026-da bürünc medal qazanması sayəsində ilk beşlikdə yer alıb. Hücumçunun əsas üstünlüyü mövsüm ərzində sabit və yüksək səviyyəli çıxışıdır.

5. Kilian Mbappe - “Real Madrid”, Fransa

Fransa millisinin hücumçusu DÇ-2026-nı 10 qolla bombardir kimi başa vurub. “Qızıl buts”u qazanan Mbappenin fərdi göstəriciləri yüksək olsa da, Fransa millisinin finala yüksələ bilməməsi və mövsümü əsas komanda titulları olmadan başa vurması onun şansına mənfi təsir göstərib.

Qeyd edək ki, bu sıralama rəsmi deyil və futbolçuların DÇ-2026-dakı çıxışları nəzərə alınmaqla hazırlanıb. “Qızıl top”un 70-ci təqdimetmə mərasimi 26 oktyabrda Londonda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-nın ən yaxşı oyunçusu “Real”a keçmək istəyir
02:05
Dünya futbolu

DÇ-2026-nın ən yaxşı oyunçusu “Real”a keçmək istəyir

odri 2026-cı il dünya çempionatının ən yaxşı oyunçusu seçilib
Messinin həyat yoldaşı: “Sən həmişə ən yaxşı olacaqsan, Leo”
01:28
DÇ-2026

Messinin həyat yoldaşı: “Sən həmişə ən yaxşı olacaqsan, Leo”

Antonella Rokutso həyat yoldaşını dəstəkləyib
FİFA DÇ-2026-nın finalından sonrakı davanı araşdırmaq üçün komissiya yaradıb
01:06
DÇ-2026

FİFA DÇ-2026-nın finalından sonrakı davanı araşdırmaq üçün komissiya yaradıb

Argentinanın məşqçisi Ayala final fitindən sonra İspaniya yarımmüdafiəçisi Olmo ilə mübahisə edib
Con Duran “Əl-Nəsr”dən “Benfika”ya keçib
00:47
Dünya futbolu

Con Duran “Əl-Nəsr”dən “Benfika”ya keçib

Hücumçu 2025/26 mövsümünün ikinci yarısını "Zenit"də keçirib
DÇ-2026-nın turnir cədvəli dərc olunub: Türkiyə 35-cidir
00:27
DÇ-2026

DÇ-2026-nın turnir cədvəli dərc olunub: Türkiyə 35-cidir

Eyni mərhələdə mübarizəni dayandıran komandalar üçün bir sıra əlavə meyarlar mövcuddur
“Monako” PSJ-nin Akliuş üçün üçüncü təklifini rədd edib
00:08
Dünya futbolu

“Monako” PSJ-nin Akliuş üçün üçüncü təklifini rədd edib

Akliuş "Monako"nun gənclər sisteminin yetirməsidir
Messi Finalissima və DÇ-2030-un seçmə mərhələsində oynaya bilər
20 İyul 23:49
Dünya futbolu

Messi Finalissima və DÇ-2030-un seçmə mərhələsində oynaya bilər

Argentina Futbol Assosiasiyası Messinin bu turnirlərdə iştirakı üçün qısamüddətli hədəflər üzərində işləyir

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub