Messi Finalissima və DÇ-2030-un seçmə mərhələsində oynaya bilər

Argentinalı hücumçu Lionel Messi milli komandadan ayrılacağını açıqlamayıb və 2028-ci il Finalissima və Copa America turnirlərində iştirak edə bilər,
İdman.Biz bu barədə Doble Amarilla-ya istinadən xəbər verir.
Argentina Futbol Assosiasiyası vəziyyətdən xəbərdardır və artıq Messinin bu turnirlərdə iştirakı üçün qısamüddətli hədəflər üzərində işləyir. Bununla belə, Argentina 2026-cı il dünya çempionatından sonra hücumçuya qərar vermək üçün vaxt verməyin vacibliyini başa düşür.
2026-cı il dünya çempionatının finalında Argentina İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub.