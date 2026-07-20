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Messi Finalissima və DÇ-2030-un seçmə mərhələsində oynaya bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 İyul 2026 23:49
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Messi Finalissima və DÇ-2030-un seçmə mərhələsində oynaya bilər

Argentinalı hücumçu Lionel Messi milli komandadan ayrılacağını açıqlamayıb və 2028-ci il Finalissima və Copa America turnirlərində iştirak edə bilər,

İdman.Biz bu barədə Doble Amarilla-ya istinadən xəbər verir.

Argentina Futbol Assosiasiyası vəziyyətdən xəbərdardır və artıq Messinin bu turnirlərdə iştirakı üçün qısamüddətli hədəflər üzərində işləyir. Bununla belə, Argentina 2026-cı il dünya çempionatından sonra hücumçuya qərar vermək üçün vaxt verməyin vacibliyini başa düşür.

2026-cı il dünya çempionatının finalında Argentina İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
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