“Monako” PSJ-nin Akliuş üçün üçüncü təklifini rədd edib

“Monako” “Pari Sen-Jermen”in yarımmüdafiəçi Maqnes Akliuş üçün üçüncü təklifini rədd edib.
İdman.Biz bu barədə “Onze Mondial”a istinadən məlumat verir.
Monakolular yarımmüdafiəçi üçün 50 milyon avroluq qiymət tələb edirlər, Parislilərin üçüncü təklifi isə hələlik məlum deyil. “Monako”nun rədd etməsinə baxmayaraq, klubların razılığa gəlməyə daha yaxın olduqları bildirilir. Oyunçunun özü artıq PSJ ilə şərtlər barədə razılığa gəlib və Fransa çempionuna qoşulmaq istəyir.
Akliuş "Monako"nun gənclər sisteminin yetirməsidir. O, 2022-ci ilin yayından bəri böyüklər komandasında oynayır. Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi 43 matçda yeddi qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib. Onun müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.