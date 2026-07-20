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Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyul 2026 00:02
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Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı

Kolumbiyalı müğənni Şakira Argentina və İspaniya yığmaları arasında keçiriləcək DÇ-2026 finalında azarkeşlik edəcəyi komandanın adını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, məşhur sənətçi iki övladının ispaniyalı olduğunu xatırladaraq İspaniya yığmasını dəstəkləyəcəyini bildirib.

“Bu gün iki komanda oynayacaq, ancaq onlardan yalnız biri qalib gələ bilər. Mənim iki ispaniyalı övladım var. Aydındır ki, İspaniyanı dəstəkləyəcəyəm”, - deyə Şakira bildirib.

Müğənni Argentina millisinin 39 yaşlı kapitanı Lionel Messinin nümayiş etdirdiyi oyuna heyranlığını da ifadə edib:

“Mən Messinin dostuyam və onun qazandığı bütün nailiyyətlərlə çox fəxr edirəm. Etiraf etmək lazımdır ki, 39 yaşında 18 yaşlı gənc kimi qaçmaq, 20-24 yaşlı atletlərlə mübarizə aparmaq və bu qədər qol vurmaq inanılmazdır. Onun qətiyyəti, ambisiyası və işinə sədaqəti məndə böyük heyranlıq yaradır. Mən onda özümə aid çox şey görürəm”.

Şakiraya İspaniya millisinin 19 yaşlı hücumçusu Lamin Yamalın gələcəkdə Messinin nailiyyətlərinə yaxınlaşıb-yaxınlaşa bilməyəcəyi barədə də sual ünvanlanıb. Müğənni gənc futbolçunun gələcəyinin istedadla yanaşı, intizam və əzmkarlıqdan asılı olduğunu vurğulayıb:

“Mənim gələcəyi göstərən sehrli kürəm yoxdur. Amma bu, böyük ölçüdə intizam və davamlılıqdan asılıdır. Sonda hər şeyi bunlar müəyyənləşdirir. Peşəkar karyeramda keçirdiyim 30 il yalnız istedadın nəticəsi olmayıb”.

İdman.Biz
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