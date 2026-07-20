İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO

İspaniya millisinin üç futbolçusu DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına layiq görülüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Rodri turnirin ən yaxşı futbolçusu seçilərək “Qızıl top” mükafatını qazanıb. İspaniya millisinin kapitanı komandasının oyununa nəzarət etməsində, hücumların qurulmasında və müdafiə xəttinin qorunmasında əsas rol oynayıb.
Unai Simon mundialın ən yaxşı qapıçısına verilən “Qızıl əlcək” mükafatına sahib çıxıb. İspaniya yığmasının qolkiperi turnir ərzində etibarlı çıxışı və çoxsaylı quru oyunları ilə komandasının çempionluğuna töhfə verib.
İspaniyanın digər futbolçusu Pau Kubarsi isə DÇ-2026-nın ən yaxşı gənc oyunçusu seçilib. 19 yaşlı “Barselona” müdafiəçisi mundial boyunca əsas heyətdə çıxış edib və İspaniyanın müdafiə xəttinin liderlərindən birinə çevrilib. O, finala qədər turnirin bütün oyunlarında meydana çıxaraq komandasının altı quru oyun keçirməsinə yardım edib.
Beləliklə, dünya çempionu olan İspaniya turnirin ən yaxşı futbolçusu, ən yaxşı qapıçısı və ən yaxşı gənc oyunçusu mükafatlarını da qazanıb.