20 İyul 2026
AZ

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyul 2026 02:43
43
İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO

İspaniya millisinin üç futbolçusu DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına layiq görülüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rodri turnirin ən yaxşı futbolçusu seçilərək “Qızıl top” mükafatını qazanıb. İspaniya millisinin kapitanı komandasının oyununa nəzarət etməsində, hücumların qurulmasında və müdafiə xəttinin qorunmasında əsas rol oynayıb.

Unai Simon mundialın ən yaxşı qapıçısına verilən “Qızıl əlcək” mükafatına sahib çıxıb. İspaniya yığmasının qolkiperi turnir ərzində etibarlı çıxışı və çoxsaylı quru oyunları ilə komandasının çempionluğuna töhfə verib.

İspaniyanın digər futbolçusu Pau Kubarsi isə DÇ-2026-nın ən yaxşı gənc oyunçusu seçilib. 19 yaşlı “Barselona” müdafiəçisi mundial boyunca əsas heyətdə çıxış edib və İspaniyanın müdafiə xəttinin liderlərindən birinə çevrilib. O, finala qədər turnirin bütün oyunlarında meydana çıxaraq komandasının altı quru oyun keçirməsinə yardım edib.

Beləliklə, dünya çempionu olan İspaniya turnirin ən yaxşı futbolçusu, ən yaxşı qapıçısı və ən yaxşı gənc oyunçusu mükafatlarını da qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi
02:35
DÇ-2026

Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi

İspaniyalı hücumçuya mükafatı məşhur müğənni Şakira təqdim edib
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib
01:42
DÇ-2026

İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib

FIFA-nın əvvəlcədən açıqladığı 17 dəqiqəlik müddət faktiki olaraq aşılıb
Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı
00:02
DÇ-2026

Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı

Kolumbiyalı müğənni Lionel Messi və Lamin Yamal barədə də danışıb
Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq
19 İyul 22:50
DÇ-2026

Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq

Argentina millisinin kapitanı üç dünya çempionatı finalına start heyətində çıxan ilk futbolçu olacaq
İran futbol millisinə verilən mükafatla bağlı qalmaqal
19 İyul 22:18
DÇ-2026

İran futbol millisinə verilən mükafatla bağlı qalmaqal

Veteran futbolçu millinin üzvlərinin xalqın şüurunu təhqir etdiyini söyləyib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək