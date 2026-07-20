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UEFA prezidentinin DÇ-2026-nın finalına getməkdən imtina etməsinin səbəbi məlum olub

DÇ-2026
Xəbərlər
20 İyul 2026 21:19
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UEFA prezidentinin DÇ-2026-nın finalına getməkdən imtina etməsinin səbəbi məlum olub

The Times xəbər verir ki, UEFA prezidenti Aleksandr Çeferin ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Baloqunun 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Belçika ilə (1:4) oyunundan əvvəl qırmızı vərəqəsinin ləğv edilməsi səbəbindən DÇ-2026-nın finalına qatılmayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp şəxsən FİFA prezidenti Canni İnfantinoya Baloqunun cəzalandırılması ilə bağlı məsələni yenidən nəzərdən keçirməsi üçün müraciət edib.

Çeferin və İnfantino arasındakı münasibətlərin çox gərgin olduğu və Baloqunun cəzalandrılması son damla olduğu bildirilir. Bundan əlavə, Çeferinin ABŞ hakimiyyətinin Somali hakimi Ömər Artanın oyuna girməsinə icazə verməmək qərarından məyus olduğu bildirilir. UEFA prezidenti həmçinin FİFA-nın dünya çempionatı iştirakçılarının sayını artırmaq siyasətindən və təşkilatın turnir zamanı qiymət siyasətindən narazı qalıb.

2026-cı il dünya çempionatının finalında İspaniya millisi Argentina millisini 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Oyun ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda baş tutub.

İdman.Biz
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