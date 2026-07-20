İspaniya millisi Dünya kuboku ilə vətəninə qayıdıb

İspaniya milli komandası 2026-cı il dünya çempionatında qələbədən sonra öz ölkələrinə təhlükəsiz şəkildə qayıdıb.
İdman.Biz bildirir ki, yarımmüdafiəçi Rodri və milli komandanın məşqçisi Luis de la Fuente çempionluq kubokunu əlində tutaraq təyyarədən ilk düşənlər olublar.
19 iyulda İspaniya DÇ-2026-nın finalında əlavə vaxtda Argentinanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Rodri turnirin ən yaxşı oyunçusu seçilib və performansına görə mükafatı alıb.
Yarımmüdafiəçi əvvəllər İspaniya ilə 2024 Avropa Çempionatını və 2022/2023 Millətlər Liqasını qazanıb. Milli komandadakı karyerası ərzində Rodri 70 oyun keçirib, dörd qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. O, beynəlxalq debütünü 2018-ci ildə edib.
DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib.