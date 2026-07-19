DÇ-də 96 illik ənənə finalda da davam edəcək - FOTO

DÇ-2026-nın İspaniya və Argentina arasında keçiriləcək finalı dünya çempionatları tarixindəki maraqlı ənənənin davamını təmin edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, mundialın 1930-cu ildən bəri keçirilən əvvəlki 22 turnirində heç bir milli komanda əcnəbi baş məşqçinin rəhbərliyi altında çempion olmayıb. Dünya çempionlarının hamısını həmin ölkədən olan mütəxəssislər qələbəyə daşıyıblar.
Bu ənənə DÇ-2026-da da pozulmayacaq. Argentina millisinin baş məşqçisi argentinalı Lionel Skaloni, İspaniyaya rəhbərlik edən Luis de la Fuente isə ispaniyalıdır. Beləliklə, finalın nəticəsindən asılı olmayaraq, dünya çempionu yenə yerli mütəxəssisin çalışdırdığı komanda olacaq.
Skaloni Argentina ilə DÇ-2022-nin qalibi olub və komandasını ardıcıl ikinci dəfə mundialın finalına çıxarıb. De la Fuente isə İspaniya ilə UEFA Millətlər Liqası və AVRO-2024-ün qalibi olduqdan sonra dünya çempionluğu uğrunda mübarizə aparacaq.
İspaniya - Argentina finalı dünya çempionatları tarixində 23-cü qalibi müəyyənləşdirməklə yanaşı, milli komandaların mundialı yalnız öz ölkəsindən olan baş məşqçi ilə qazanmaları ənənəsini də qoruyacaq.
Qarşılaşma bu axşam, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.