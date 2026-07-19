Argentina final sayında Braziliyaya çatdı, lider Almaniyadır - FOTO

Argentina millisi DÇ-2026-nın finalında İspaniya ilə qarşılaşmaqla dünya çempionatları tarixində yeddinci dəfə həlledici oyunda iştirak edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Cənubi Amerika təmsilçisi bu göstəricidə Braziliyaya çatıb. Final sayına görə rekord səkkiz dəfə həlledici matçda iştirak edən Almaniyaya məxsusdur.
Argentina daha əvvəl 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 və 2022-ci illərdə finala çıxıb. Komanda 1978, 1986 və 2022-ci illərdə dünya çempionu olub, digər üç finalda isə məğlubiyyətlə üzləşib. İspaniya ilə qarşılaşma “albiseleste”nin ardıcıl ikinci və ümumilikdə yeddinci finalı olacaq.
Almaniya iştirak etdiyi səkkiz finalın dördündə kuboku qazanıb. Bu statistikaya 1990-cı il də daxil olmaqla Qərbi Almaniyanın nəticələri də əlavə edilir. Braziliya isə yeddi finalın beşində qalib gələrək dünya çempionatlarının ən titullu komandasıdır.
Siyahıda İtaliya altı, Fransa dörd, Niderland üç final iştirakına malikdir. Uruqvay, Çexoslovakiya, Macarıstan və İspaniya iki dəfə həlledici qarşılaşmaya yüksəliblər.
İspaniya mundial tarixində ikinci finalını keçirəcək. Avropa təmsilçisi ilk dəfə 2010-cu ildə finala çıxıb və Niderlandı məğlub edərək çempion olub.
DÇ-2026-nın İspaniya - Argentina finalı iyulun 19-da Nyu-York Nyu-Cersi stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.