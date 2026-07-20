Argentina DÇ finalında tarixi antirekorda imza atdı

Argentina futbol millisi DÇ-2026-nın finalında tarixi antirekordla yadda qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Cənubi Amerika təmsilçisi İspaniya ilə qarşılaşmanın əsas vaxtı ərzində rəqib qapısına ümumiyyətlə zərbə endirə bilməyib.
Argentina dünya çempionatlarının finalında 90 dəqiqəni zərbəsiz başa vuran ilk komanda olub. “Tanqoçular”ın əsas vaxtdakı gözlənilən qol göstəricisi də 0,00 təşkil edib. İspaniya isə 90 dəqiqə ərzində oyuna tam nəzarət edərək 20-yə yaxın zərbə ilə rəqib qapısını təhdid edib.
Argentina matçdakı ilk zərbəsini yalnız əlavə vaxtın 117-ci dəqiqəsində vurub. Lionel Messi və komanda yoldaşları İspaniyanın yüksək təzyiqi qarşısında uzun müddət rəqib cərimə meydançasına yaxınlaşmaqda çətinlik çəkiblər.
Qarşılaşmanın əsas vaxtı 0:0 hesabı ilə yekunlaşıb. 90+3-cü dəqiqədə Enzo Fernandez ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. İspaniya əlavə vaxtın 106-cı dəqiqəsində Ferran Torresin qolu ilə 1:0 hesablı qələbə qazanaraq dünya çempionu olub.
Qeyd edək ki, Argentina DÇ-2022-nin finalında Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edərək dünya çempionu olmuşdu.