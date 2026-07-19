Arsen Venger: “Kabo-Verde yığması bizə düzgün qərar verdiyimizi göstərdi” - FOTO

FIFA-nın Qlobal Futbol İnkişafı Departamentinin rəhbəri Arsen Venger 48 komandanın iştirak etdiyi DÇ-2026-nın uğurlu keçdiyini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı mütəxəssis FIFA-nın Texniki Araşdırmalar Qrupunun mətbuat konfransında genişləndirilmiş formatın özünü doğrultduğunu deyib.
Venger turnirdən əvvəl bəzi milli komandaların mundial səviyyəsinə uyğun olmadığı barədə fikirlərin səsləndirildiyini xatırladıb:
“Başlanğıcdan əvvəl bu məsələ müzakirə olunurdu. Futbolu təmsil etmək üçün daha çox komandaya imkan yaradılmasının etik baxımdan zəruri olduğunu düşünürdük. Ümumilikdə bunun doğru qərar və böyük uğur olduğuna əminəm”.
Onun sözlərinə görə, yeni iştirakçılar yalnız rəqabətə davamlı olduqlarını göstərməyiblər, eyni zamanda baxımlı və maraqlı oyunlar keçiriblər. Venger Kabo-Verdeni nümunə göstərməklə yanaşı, digər kiçik futbol ölkələrinin də turnirdə uğurlu çıxış etdiyini vurğulayıb.
Texniki Araşdırmalar Qrupunun üzvü Maykl O’Nil də komanda sayının artırılmasının mundialın keyfiyyətinə mənfi təsir göstərmədiyini bildirib. Şimali İrlandiya millisinin baş məşqçisinin sözlərinə görə, bu format kiçik ölkələrə imkan yaradır və həmin dövlətlərdə futbolun inkişafına xidmət edir.
Almaniya və ABŞ millilərinin sabiq baş məşqçisi Yurgen Klinsmann isə Almaniya, Niderland və Braziliya kimi ənənəvi futbol ölkələrinin turniri erkən tərk etdiyini xatırladıb. O, Kabo-Verde, Konqo Demokratik Respublikası, İsveçrə və Norveçin çıxışını DÇ-2026-nın əsas sürprizləri sırasında göstərib.
Argentina millisinin sabiq futbolçusu Pablo Zabaleta debütant Kurasao yığmasının Ekvadorla oyunda qazandığı xalı turnirin ruhunu əks etdirən məqamlardan biri adlandırıb. O, Kurasao qapıçısı Eloy Rumun həmin qarşılaşmada bir neçə mühüm qurtarış etdiyini və nəticənin ölkədə böyük sevinc yaratdığını bildirib.
Texniki Araşdırmalar Qrupunun topladığı statistik məlumatlar turnirdə uzaq məsafədən vurulan qolların sayının artdığını da üzə çıxarıb. Cərimə meydançasının kənarından edilən zərbələrin ümumi payı DÇ-2022 ilə müqayisədə ciddi dəyişməsə də, bu zərbələrdən vurulan qolların göstəricisi səkkiz faizdən 16 faizə yüksəlib.
Klinsmann bunu bir çox komandanın aşağı müdafiə bloku ilə oynaması ilə əlaqələndirib. Onun fikrincə, sıx müdafiə zamanı təxminən 18-20 metr məsafədən edilən zərbələr qapıçılar üçün əlavə çətinlik yaradır.
Turnirdə qapıçıların hava toplarını tutmaq əvəzinə yumruqla uzaqlaşdırmağa daha çox üstünlük verməsi də diqqət çəkib. Texniki Araşdırmalar Qrupuna rəhbərlik edən İsveçrənin sabiq qapıçısı Paskal Zuberbülerin sözlərinə görə, qapıçılar hündür ötürmələr zamanı topu yumruqla uzaqlaşdırmağı daha təhlükəsiz seçim hesab edirlər.
Venger DÇ-2026-nın İspaniya və Argentina arasında keçiriləcək finalını iki fərqli futbol mədəniyyətinin qarşıdurması adlandırıb:
“Bir tərəfdə daha çox əzmkarlığa, fiziki Cənubi Amerika futboluna, yüksək keyfiyyətə və Lionel Messi kimi müstəsna oyunçuya malik komanda var. Digər tərəfin oyunu isə intellekt və texnika üzərində qurulub”.
O’Nil İspaniyanın turnir boyunca oyuna nəzarət etdiyini və yalnız bir qol buraxdığını, Argentinanın isə pley-off mərhələsində daha çox sınaqdan keçdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Argentina iki dəfə əlavə vaxtda mübarizə aparıb, gec qollar və ehtiyatdan meydana daxil olan futbolçuların töhfəsi ilə nəticə qazanıb.
Mütəxəssis Argentinanın həlledici anlarda Messinin fərdi ustalığından istifadə etdiyini də vurğulayıb. O, finalın favoritini müəyyənləşdirməyin çətin olduğunu, lakin turnirin ən yaxşı iki komandasının həlledici oyuna yüksəldiyini bildirib.