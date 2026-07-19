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Millimiz Avropa çempionatının B Liqasında çempion oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Çimərlik futbolu
Xəbərlər
19 İyul 2026 21:48
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Millimiz Avropa çempionatının B Liqasında çempion oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa Çimərlik Futbolu Liqasının (EBSL) seçmə mərhələsində B Liqasının qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, millimiz final qarşılaşmasında Latviya yığmasını 4:0 hesabı ilə məğlub edərək turniri çempion kimi başa vurub.

Azərbaycan millisinin heyətində Elşad Manafov iki dəfə fərqlənib. Orxan Məmmədov və Ramil Əliyev isə hərəyə bir qol vurublar.

Bu nəticə sayəsində komandamız EBSL-in A Liqasına yüksəlib. Milli növbəti mövsümdən etibarən Avropanın ən güclü çimərlik futbolu komandaları sırasında mübarizə aparmaq hüququ qazanıb.

Turnirin fərdi mükafatlarına da Azərbaycan millisinin üzvləri layiq görülüblər. Elçin Qasımov yarışın ən yaxşı qapıçısı, Sahib Məmmədov isə ən yaxşı oyunçusu seçilib.

17:16

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi bu gün Avro Liqanın B Divizionunda final oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Zeynal Zeynalovun rəhbərlik etdiyi komanda həlledici qarşılaşmada Latviya yığması ilə üz-üzə gələcək.

Azərbaycan millisi yarımfinalda Norveçi 6:1 hesabı ilə məğlub edib. Latviya isə digər yarımfinal görüşündə meydan sahibi Gürcüstandan 5:4 hesabı ilə üstün olub.

Qeyd edək ki, hər iki finalçı növbəti mövsüm Avro Liqanın A Divizionunda iştirak etmək hüququ qazanıb. Final görüşü isə B Divizionunun qalibini müəyyənləşdirəcək.

Batuminin “Beach Soccer Arena” stadionunda keçiriləcək Azərbaycan - Latviya matçı Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.

Azərbaycan millisi qrup mərhələsində Latviya ilə görüşdə 2:3 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
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