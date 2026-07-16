Çimərlik futbolu millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İngiltərəyə qalib gəlib

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsində (EBSL) ilk oyuna çıxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, B Liqasının B qrupunda yer alan komanda İngiltərə yığması ilə qarşılaşıb.
Batumi çimərlik meydançasında baş tutan görüş təmsilçimizin 8:3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin heyətində Sabir Allahquliyev 4, Sahib Məmmədov və Mirmövsüm Cəniyev hərəyə 2 qol vurublar. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi qrupda ikinci oyununu bu gün Slovakiyaya, üçüncü matçını isə iyulun 17-də Latviyaya qarşı keçirəcək.