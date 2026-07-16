16 İyul 2026
AZ

Çimərlik futbolu millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İngiltərəyə qalib gəlib

Çimərlik futbolu
Xəbərlər
16 İyul 2026 11:26
131
Çimərlik futbolu millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İngiltərəyə qalib gəlib

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsində (EBSL) ilk oyuna çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, B Liqasının B qrupunda yer alan komanda İngiltərə yığması ilə qarşılaşıb.

Batumi çimərlik meydançasında baş tutan görüş təmsilçimizin 8:3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin heyətində Sabir Allahquliyev 4, Sahib Məmmədov və Mirmövsüm Cəniyev hərəyə 2 qol vurublar. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi qrupda ikinci oyununu bu gün Slovakiyaya, üçüncü matçını isə iyulun 17-də Latviyaya qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çimərlik futbol millimiz Gürcüstanı darmadağın etdi
9 İyul 11:28
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbol millimiz Gürcüstanı darmadağın etdi

Tərəflər arasında ikinci yoldaşlıq görüşü iyulun 10-da keçiriləcək
Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb
6 İyul 11:15
Çimərlik futbolu

Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb

Yığma iyulun 20-dək Batumidə təlim-məşq toplanışında olacaq
Azərbaycanın çimərlik futbolu millisinin dünya reytinqindəki mövqeyi məlum olub
2 İyul 16:52
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisinin dünya reytinqindəki mövqeyi məlum olub

Reytinq cədvəlinə 3591.5 xalla Braziliya yığması başçılıq edir
Çimərlik futbolu üzrə millimiz Avropa çempionatında ilk matçını İngiltərəyə qarşı keçirəcək
30 İyun 18:30
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə millimiz Avropa çempionatında ilk matçını İngiltərəyə qarşı keçirəcək

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan yığmasının oyunlarının təqvimi müəyyənləşib
Millimizin baş məşqçisi: “Avropa çempionu olmaq üçün yaxşı şansımız var”
22 İyun 20:16
Çimərlik futbolu

Millimizin baş məşqçisi: “Avropa çempionu olmaq üçün yaxşı şansımız var”

Azərbaycan millisi B qrupunda Latviya, İngiltərə və Slovakiya ilə mübarizə aparacaq
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib
22 İyun 17:22
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

Turnir iyulun 15-17-si aralığında baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
15 İyul 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır
01:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentina iyulun 19-da keçiriləcək finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb