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Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb

Çimərlik futbolu
Xəbərlər
6 İyul 2026 11:15
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Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, baş məşqçi Sahib Məmmədov heyətə 11 futbolçunun adını daxil edib.

Qapıçılar: Elçin Qasımov, Emil Omarov

Oyunçular: Elşad Manafov, Orxan Məmmədov, İsa Zeynalli, Sabir Allahquliyev, Ramil Əliyev, Kamran Qürbətov, Bayram Bayramlı, İsa İsayev, Mirmövsüm Caniyev.

Qeyd edək ki, komanda bu gündən iyulun 20-dək Gürcüstanın Batumi şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq. B Liqasının B qrupunda yer alan milli iyulun 15-də İngiltərə, 16-da Slovakiya, 17-də isə Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Hər üç oyun Batumi çimərlik meydançasında təşkil olunacaq.

İdman.Biz
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