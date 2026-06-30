Çimərlik futbolu üzrə millimiz Avropa çempionatında ilk matçını İngiltərəyə qarşı keçirəcək

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan yığmasının Gürcüstanda keçiriləcək Avropa çempionatının B Liqasında keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb.
İdman.Biz Azərbaycan Çimərlik Futbolu Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, milli turnirdəki ilk qarşılşamasını iyulun 15-də İngiltərəyə qarşı keçirəcək.
Milli komanda iyulun 16-da Slovakiya, bir gün sonra isə Latviya ilə üz-üzə gələcək.
İngiltərə ilə görüş Bakı vaxtı ilə 18:30-da, digər iki qarşılaşma isə 19:30-da start götürəcək.
Avropa çempionatı iyulun 15-19-da Gürcüstanın Batumi şəhərində təşkil olunacaq. Qrup qalibləri həm B Liqasının ən güclüsünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşacaqlar, həm də A Liqasına vəsiqə qazanacaqlar.