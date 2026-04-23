23 Aprel 2026
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə iki yoldaşlıq oyunu baş tutacaq

23 Aprel 2026 17:07
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə iki yoldaşlıq oyunu baş tutacaq

Aprelin 24-dən 30-dək Su İdmanı Sarayında təlim-məşq toplanışı keçəcək çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə iki yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşlərin aprelin 29-da və 30-da keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Hər iki matç saat 18:00-da başlayacaq.

Yığmaya dəvət edilən oyunçuların adlarını təqdim edirik:

Qapıçılar: Elçin Qasımov, Emil Omarov;

Oyunçular: Elşad Manafov, Kamil Hüseynov, Orxan Məmmədov, İsa Zeynallı, Sabir Allahquliyev, Ramil Əliyev, Kamran Qürbətov, Bayram Bayramlı, İsa İsayev.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Türkiyədəki bütün oyunlarda qalib gəlib
15 Aprel 11:37
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Türkiyədəki bütün oyunlarda qalib gəlib

Sahib Məmmədov qarşıdakı planlarla bağlı da fikirlərini bölüşüb
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya ikinci dəfə qalib gəlib
7 Aprel 21:39
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya ikinci dəfə qalib gəlib

Görüş komandamızın 7:3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəlib
6 Aprel 17:59
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəlib

Komandalar arasında ikinci yoldaşlıq oyunu aprelin 7-də keçiriləcək
Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Moldova və "Alanyaspor"la yoldaşlıq oyunları keçirəcək - FOTO
4 Aprel 17:16
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Moldova və "Alanyaspor"la yoldaşlıq oyunları keçirəcək - FOTO

Sahib Məmmədov qeyd edib ki, əsas hədəf iyulda Gürcüstanda keçiriləcək mötəbər turnirdir
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik”
16 Fevral 18:29
Çimərlik futbolu

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik”

O, yığmanın qarşıdakı hədəfləri və rəqibləri barədə danışıb
Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək
13 Fevral 17:08
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək

Turnirin reqlamenti və püşkü barədə daha sonra məlumat veriləcək

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı