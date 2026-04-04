Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Moldova və "Alanyaspor"la yoldaşlıq oyunları keçirəcək - FOTO

4 Aprel 2026 17:16
Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Moldova yığması və “Alanyaspor”la yoldaşlıq oyunları keçirəcək.

Bunu komandanın baş məşqçisi Sahib Məmmədov deyib.

O, komandanın təlim-məşq toplanışının detallarını açıqlayıb.

“Toplanış bu gün başlayır və aprelin 13-nə qədər davam edəcək. Planda Moldova millisi ilə üç yoldaşlıq oyunu keçirmək var. Bu qarşılaşmalar aprelin 5-i, 7-si və 8-də baş tutacaq. Daha sonra ayın 10-u və 11-də Türkiyənin “Alanyaspor” klubu ilə iki yoldaşlıq görüşü olacaq. Səfərin əsas məqsədi məhz bu oyunlarda qüvvəmizi sınamaqdır”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

S.Məmmədov qeyd edib ki, əsas hədəf iyulda Gürcüstanda keçiriləcək mötəbər turnirdir:

“İyulda Batumidə keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlaşırıq. Hazırda heyətdə 13 futbolçu var. Onlardan 4-ü - İsa Zeynallı, Tural Qürbətov, İsa İsayev və Emil Umarov yenidirlər. Bakıda olduğumuz müddətdə də məşqləri həftədə üç dəfə olmaqla davam etdirirdik. İnanıram ki, bu toplanışdan sonra hazırlıq səviyyəmizi bir az da artıracağıq və Batumidəki turnirə qədər tam hazır vəziyyətə gələcəyik”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Avropa çempionatının B divizionunda yarışacaq. Turnirdə 8 komanda – Gürcüstan, Azərbaycan, Latviya, Qazaxıstan, Belçika, Malta, İngiltərə və Norveç milliləri mübarizə aparacaq.

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik”
16 Fevral 18:29
Çimərlik futbolu

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik”

O, yığmanın qarşıdakı hədəfləri və rəqibləri barədə danışıb
Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək
13 Fevral 17:08
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək

Turnirin reqlamenti və püşkü barədə daha sonra məlumat veriləcək
Türkiyə Kuboku: “Fənərbağça” “Ərzurumspor”a qalib gəlib
5 Fevral 23:52
Çimərlik futbolu

Türkiyə Kuboku: “Fənərbağça” “Ərzurumspor”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun 1:1 hesabı ilə bitib
Millimiz 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq
13 Sentyabr 2025 14:58
Çimərlik futbolu

Millimiz 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq

Yığmamız sentyabrın 14-də Qazaxıstanla qarşılaşacaq
Millimiz Avropa çempionatının yarımfinalında
12 Sentyabr 2025 14:19
Çimərlik futbolu

Millimiz Avropa çempionatının yarımfinalında

Komandamız növbəti oyunda Rumıniya yığması ilə qarşılaşacaq
Yığmanın baş məşqçisi: "Məqsədimiz A divizionuna vəsiqə qazanmaqdır"
11 Avqust 2025 18:50
Çimərlik futbolu

Yığmanın baş məşqçisi: "Məqsədimiz A divizionuna vəsiqə qazanmaqdır"

"Eyni zamanda, hədəfimiz finalda qələbə qazanıb B divizionunun çempionu olmaqdır"

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək