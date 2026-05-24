Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Karvan-Yevlax”la qarşılaşacaq

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasına bir oyunla yekun vurulur. 33-cü tur çərçivəsində keçiriləcək oyun “İmişli” və “Karvan-Yevlax” klubları arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 16:00-da start götürəcək qarşılaşma Quba OİK stadionunda keçiriləcək.
"İmişli" 33 xalla doqquzuncu, "Karvan-Yevlax" isə 14 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, bu oyunun nəticəsi turnir cədvəlində heç bir dəyişiklik yaratmayacaq. "İmişli" qələbə qazanacağı təqdirdə sadəcə xal ehtiyatını artırmış olacaq. "Karvan-Yevlax" isə bütün hallarda Premyer Liqanı tərk edir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 33-cü tur
24 may (bazar)
16.00. “İmişli” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Tərlan Talıbzadə, Kamran Əliyev
VAR: Rəşad Əhmədov
AVAR: Rahil Ramazanov
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev
Quba OİK stadionu