24 May 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Karvan-Yevlax”la qarşılaşacaq

24 May 2026 09:32
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasına bir oyunla yekun vurulur. 33-cü tur çərçivəsində keçiriləcək oyun “İmişli” və “Karvan-Yevlax” klubları arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 16:00-da start götürəcək qarşılaşma Quba OİK stadionunda keçiriləcək.

"İmişli" 33 xalla doqquzuncu, "Karvan-Yevlax" isə 14 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, bu oyunun nəticəsi turnir cədvəlində heç bir dəyişiklik yaratmayacaq. "İmişli" qələbə qazanacağı təqdirdə sadəcə xal ehtiyatını artırmış olacaq. "Karvan-Yevlax" isə bütün hallarda Premyer Liqanı tərk edir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 33-cü tur
24 may (bazar)

16.00. “İmişli” - “Karvan-Yevlax”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Tərlan Talıbzadə, Kamran Əliyev

VAR: Rəşad Əhmədov

AVAR: Rahil Ramazanov

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev

Quba OİK stadionu

