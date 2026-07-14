Fransa - İspaniya: Mbappe ilə Yamal üz-üzə və iki futbol fəlsəfəsinin döyüşü - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il dünya çempionatının ilk finalçısı son illərin Avropanın iki ən güclü millisinin qarşıdurmasında müəyyənləşəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin ilk yarımfinal oyununda Fransa millisi İspaniya ilə qarşılaşacaq. Görüş iyulun 14-də Arlinqtondakı “Dallas Stadium”da keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Hər iki komanda bu mərhələyə məğlubiyyətsiz gəlib, lakin bunu fərqli yollarla bacarıb. Fransa altı oyunun hamısını qazanaraq yarımfinalçılar arasında ən məhsuldar futbol nümayiş etdirib. İspaniya isə əsasən topa nəzarət və demək olar ki, qüsursuz müdafiə hesabına irəliləyib.
Didye Deşamın komandası turnirə Seneqal üzərində 3:1 hesablı qələbə ilə başlayıb. Daha sonra fransızlar İraqı 3:0 hesabı ilə darmadağın edib, qrup mərhələsinin son turunda isə Norveçi 4:1 hesabı ilə məğlub ediblər. Fransa I qrupunda 9 xalla və 10:2 top fərqi ilə birinci yeri tutub. 1/16 finalda “üçrənglilər” İsveçə heç bir şans verməyərək 3:0 hesabı ilə qalib gəliblər. Kilian Mbappe dubla imza atıb, digər qolu isə Bredli Barkola vurub.
Növbəti mərhələ xeyli çətin keçib. 1/8 finalda Paraqvay millisi uzun müddət Fransa hücumlarını dayandıra bilib. Lakin Mbappe penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək komandasına 1:0 hesablı qələbə qazandırıb.
1/4 finalda Fransa yenidən Mərakeşlə üz-üzə gəlib. Bu, 2022-ci il dünya çempionatının yarımfinalından sonra komandaların növbəti görüşü olub. Bu dəfə Deşamın komandası ikinci hissədə altı dəqiqə ərzində Mbappe və Usman Dembele tərəfindən vurulan qollar sayəsində 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Beləliklə, Fransa altı oyunun hamısında qalib gəlib, 16 qol vurub və cəmi iki top buraxıb. Komanda dörd matçda qapısını toxunulmaz saxlayıb, pley-off mərhələsinin hər üç görüşünü isə qol buraxmadan başa vurub.
Mbappe yarımfinala turnirin bombardiri kimi çıxır. Fransa millisinin kapitanının hesabında səkkiz qol var. Bununla yanaşı, komandanın hücum potensialı təkcə onunla məhdudlaşmır. Deşam Dembele, Maykl Olise, Barkola, Dezire Due və digər sürətli futbolçulara da güvənə bilər.
İspaniya isə ilk oyununda qələbə qazana bilməyib. Dünya çempionatının debütantı Kabo-Verde ilə görüş 0:0 hesabı ilə başa çatıb. Luis de la Fuente komandası rəqibin sıx müdafiəsini yarıb keçə bilməyib və topa sahib olmaq üstünlüyündən yararlana bilməyib.
Bundan sonra ispanlar nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşıblar. İkinci turda Səudiyyə Ərəbistanını 4:0 hesabı ilə darmadağın edib, daha sonra isə Uruqvayı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək H qrupunda 7 xalla birinci yeri tutublar.
1/16 finalda İspaniya Avstriyanı inamla 3:0 hesabı ilə keçib. Mikel Oyarzabal dubla imza atıb, daha bir qolu Pedro Porro vurub. 1/8 finalda isə ispanları prinsipial Portuqaliya qarşıdurması gözləyirdi. Oyun əlavə vaxta gedirdi. Lakin kompensasiya vaxtının ilk dəqiqəsində Mikel Merino yeganə qolu vuraraq komandasını 1/4 finala çıxarıb.
Bu mərhələdə İspaniya Belçika ilə qarşılaşıb və turnirdə ilk dəfə qol buraxıb. Fabian Ruisin və yenidən sonradan meydana çıxan Merinonun qolları Avropa çempionlarına 2:1 hesablı qələbə qazandırıb.
Beləliklə, İspaniya altı oyunda beş qələbə və bir heç-heçə edib, 11 qol vurub, cəmi bir top buraxıb. Belçika ilə oyuna qədər ispanların müdafiəsi təxminən 600 dəqiqə qapısını toxunulmaz saxlamışdı.
Komandanın ən məhsuldar futbolçusu dörd qol vuran Oyarzabaldır. Bununla belə, pley-offda Merino xüsusi rol oynayır. Yarımmüdafiəçi iki dəfə sonradan meydana daxil olaraq Portuqaliya və Belçikaya qarşı həlledici qolları vurub.
Yəqin ki, yarımfinalın əsas taktiki intriqası meydanın mərkəzinə və oyunun tempinə nəzarət uğrunda mübarizə olacaq.
İspaniya ənənəvi olaraq topa sahib olmağa, rəqibi topsuz çox hərəkət etməyə məcbur etməyə və top itkisindən dərhal sonra yüksək pressinq tətbiq etməyə çalışır. De la Fuentenin texnikalı yarımmüdafiəçiləri sayəsində komanda topu uzun müddət özündə saxlayaraq rəqibi tədricən cərimə meydançasına sıxışdırmağı bacarır.
İspaniyanın hücumlarının genişliyini Lamin Yamal və digər cinah oyunçuları təmin edir. Xüsusilə Yamal birəbir mübarizədə rəqibi keçmək, mərkəzə doğru hərəkət etmək və ya gözlənilməz ötürmə ilə təhlükəli vəziyyət yaratmaq bacarığı ilə seçilir.
Lakin məhz İspaniya müdafiəsinin irəlidə qurulması Fransa hücumçuları üçün boş zonalar yarada bilər. De la Fuente etiraf edib ki, komandası rəqibin əks-hücumlarına qarşı son dərəcə diqqətli olmalıdır və onları çox təhlükəli hesab edir.
Fransa bir neçə ötürmə ilə meydanın mərkəzini keçərək Mbappe və ya Dembeleni boş zonaya çıxarmağı bacarır. Bundan əlavə, Deşamın komandası fiziki baxımdan güclüdür, ikili mübarizələrdə inamlı çıxış edir və rəqibdən asılı olaraq oyunun xarakterini dəyişməyi bacarır.
Bununla yanaşı, fransızlar topa tamamilə İspaniyanın sahib olmasına imkan vermək niyyətində deyillər. Deşam vurğulayıb ki, onun komandası da topa sahib olmalıdır və meydanın mərkəzində nəzarət uğrunda əsl mübarizə gözlənilir.
Əsas kadr məsələlərindən biri Orelyen Çuameni ilə bağlıdır. Yarımmüdafiəçi budun arxa əzələsindəki zədə səbəbindən Paraqvay və Mərakeşlə oyunları buraxıb. O, yarımfinal öncəsi ümumi məşqlərə qayıdıb və oynaya bilər. Lakin Deşamın sözlərinə görə, hələ yüz faiz hazır deyil.
Mbappe də topuq nahiyəsində yüngül narahatlıq hiss edib və son məşqi qismən buraxıb. Buna baxmayaraq, Fransa millisinin kapitanının meydana çıxacağı gözlənilir.
İspaniya millisində isə ciddi kadr problemi yoxdur. Komandanın bütün 26 futbolçusu son məşqdə iştirak edib və oyuna hazırdır.
Komandaların şəxsi görüşlərinin statistikası isə ispanlara cüzi psixoloji üstünlük verir.
Qarşıdakı oyuna qədər millilər 38 dəfə üz-üzə gəlib. İspaniya 18, Fransa isə 13 qələbə qazanıb, daha yeddi görüş heç-heçə başa çatıb. Top fərqi də ispanların xeyrinədir – 71:44.
Son illərdə İspaniya Fransa ilə oyunlarda xüsusilə uğurlu çıxış edir. AVRO-2024-ün yarımfinalında fransızlar hesabı açsalar da, Yamal və Dani Olmonun qolları ispanlara 2:1 hesablı qələbə qazandırıb. Sonradan de la Fuentenin komandası Avropa çempionu olub.
2025-ci ilin iyununda rəqiblər UEFA Millətlər Liqasının yarımfinalında qarşılaşıblar. İspaniya əvvəlcə 4:0, sonra isə 5:1 hesabı ilə irəlidə olub. Fransa inanılmaz kambekə çox yaxınlaşsa da, görüş ispanların 5:4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yamal həmin matçda dubla imza atıb.
Ümumilikdə Fransa son 10 oyunda İspaniya üzərində cəmi iki qələbə qazanıb, yeddi dəfə məğlub olub və bir dəfə heç-heçə edib.
Lakin komandaların dünya çempionatlarındakı yeganə qarşılaşması Fransa millisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. DÇ-2006-nın 1/8 finalında İspaniya David Vilyanın penaltidən vurduğu qolla hesabı açıb. Frank Riberi tarazlığı bərpa edib, ikinci hissədə Patrik Vieyra və Zinəddin Zidan Fransa yığmasına 3:1 hesablı qələbə qazandırıblar. Həmin Fransa millisi sonradan finala yüksəlsə də, həlledici oyunda penaltilər seriyasında İtaliyaya uduzub.
Fransa millisi üçün qarşıdakı yarımfinal dünya çempionatları tarixində səkkizinci olacaq. Komanda bundan əvvəl 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 və 2022-ci illərdə bu mərhələyə yüksəlib.
İlk üç yarımfinalda məğlub olan fransızlar sonrakı dörd yarımfinalın hamısını – 1998, 2006, 2018 və 2022-ci illərdə qazanıblar. Son üç halda isə onlar qol da buraxmayıblar.
Qeyd edək ki, Fransa qalib gələcəyi təqdirdə dünya çempionatının finalına ardıcıl üç dəfə yüksələn tarixdə üçüncü milli olacaq. Buna daha əvvəl yalnız Almaniya (1982–1990) və Braziliya (1994–2002) nail olub.
Yeri gəlmişkən, Deşam üçün bu turnir milli komandanın baş məşqçisi kimi son yarışdır. İspaniya ilə görüş onun dünya çempionatlarında baş məşqçi kimi 26-cı matçı olacaq. Bununla da o, Almaniya millisinin sabiq çalışdırıcısı Helmut Şenin rekordunu geridə qoyacaq.
İspaniya isə tarixində cəmi ikinci dəfə dünya çempionatının yarımfinalında oynayacaq. İlk belə görüş 2010-cu ildə baş tutub. Həmin vaxt Visente del Boskenin komandası Almaniyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib, daha sonra Niderlandı da üstələyərək yeganə dünya çempionluğunu qazanıb.
Bununla yanaşı, ispanlar böyük turnirlərin yarımfinallarında uğurlu statistikaya malikdirlər. Komanda dünya və Avropa çempionatlarının son yeddi yarımfinalından altısında finala yüksəlib. Yeganə uğursuzluq AVRO-2020-də İtaliyaya penaltilər seriyasında məğlub olduqları vaxt qeydə alınıb.
Matçın baş hakimi Salvador təmsilçisi İvan Barton olacaq. Ona laynsmenlər David Moran və Antonio Pupiro kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə isveçli Qlenn Nyuberq yerinə yetirəcək. Yeri gəlmişkən, görüş başlamazdan əvvəl 2016-cı il iyulun 14-də Nitsada baş vermiş terror aktının qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Yarımfinal günü faciənin düz 10 ili tamam olacaq.
Fransa - İspaniya matçının qalibi finalda İngiltərə – Argentina cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Həlledici oyun iyulun 19-da New York New Jersey Stadiumda keçiriləcək.
Fransa yarımfinala turnirin ən məhsuldar hücumu, altı qələbə və əla formada olan Mbappe ilə çıxır. İspaniya isə ən etibarlı müdafiəsi, topa nəzarət bacarığı və fransızlar üzərində ardıcıl iki yarımfinal qələbəsi ilə cavab verir.
Dallasda təkcə iki ulduzlarla zəngin komanda deyil, həm də futbola iki fərqli yanaşma üz-üzə gələcək. İspaniya topun hesabına oyunu idarə etməyə çalışacaq, Fransa isə boş zonalar, sürət və ildırımsürətli əks-hücumlarla şans axtaracaq. İstənilən səhvin qiyməti isə dünya çempionatının finalına vəsiqə olacaq.