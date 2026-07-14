14 İyul 2026
AZ

İngiltərə azarkeşləri Argentina matçının hakimindən narazıdır - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyul 2026 17:44
84
İngiltərə azarkeşləri Argentina matçının hakimindən narazıdır - FOTO

Futbol üzrə DÇ-2026-nın İngiltərə - Argentina yarımfinal qarşılaşmasını ABŞ-li hakim İsmayıl Elfath idarə edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA-nın hakim təyinatı İngiltərə azarkeşlərinin narazılığına səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Elfathın Lionel Messinin iştirak etdiyi əvvəlki oyunlardakı statistikasına diqqət çəkiblər.

Britaniya mətbuatının məlumatına görə, Messi “İnter Mayami”yə keçdikdən sonra Elfathın baş hakim olduğu dörd qarşılaşmanın hamısında qalib gəlib. ABŞ-li referi klubun üç MLS oyununu və 2023-cü ildə “Neşvill”ə qarşı keçirilmiş Liqalar Kubokunun finalını idarə edib.

“İnter Mayami” həmin finalın əsas vaxtını 1:1 hesabı ilə başa vurub və penaltilər seriyasında 10:9 hesablı qələbə qazanaraq tarixində ilk kuboka sahib çıxıb. Messi qarşılaşmada komandasının qolunu vurub və penaltilər seriyasındakı zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.

Elfath Argentina millisinin 2022-ci ildə Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edərək dünya çempionu olduğu finalda da dördüncü hakim funksiyasını yerinə yetirib.

Bu faktlar bəzi İngiltərə azarkeşləri tərəfindən Argentina üçün uğurlu əlamət kimi qiymətləndirilib. Lakin Elfathın əvvəlki oyunlarının nəticələri onun qarşıdakı matçdakı qərarlarına təsir göstərəcəyini sübut etmir.

Mərakeş əsilli 44 yaşlı Elfath 2016-cı ildən FIFA referisi statusuna malikdir. O, 2020 və 2022-ci illərdə MLS-in ən yaxşı hakimi seçilib.

İngiltərə - Argentina qarşılaşması 15 iyulda Atlantada keçiriləcək. Oyuna Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start veriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fransa - İspaniya: Mbappe ilə Yamal üz-üzə və iki futbol fəlsəfəsinin döyüşü - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:13
DÇ-2026

Fransa - İspaniya: Mbappe ilə Yamal üz-üzə və iki futbol fəlsəfəsinin döyüşü - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Fransızlar son iki məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa, ispanlar isə 2010-cu ildən sonra ilk dəfə finala yüksəlməyə çalışacaqlar
Vaqif Sadıqov: “Fransa - İspaniya matçı erkən finaldır”
14:39
DÇ-2026

Vaqif Sadıqov: “Fransa - İspaniya matçı erkən finaldır”

67 yaşlı mütəxəssis bu gün baş tutacaq matçla bağlı fikirlərini bölüşüb
Braziliya prezidenti Ançelottini ələ saldı: “Bu robotla müqavilə imzala”
14:25
DÇ-2026

Braziliya prezidenti Ançelottini ələ saldı: “Bu robotla müqavilə imzala”

Braziliya Prezidenti DÇ-2026-dakı uğursuzluqdan sonra milli komandanın baş məşqçisini və futbolçuları sərt tənqid edib
Yamal mətbuat konfransına brilyantlarla bəzədilmiş qızıl boyunbağı ilə gəldi - VİDEO
10:35
DÇ-2026

Yamal mətbuat konfransına brilyantlarla bəzədilmiş qızıl boyunbağı ilə gəldi - VİDEO

Gənc futbolçu brilyant boyunbağı ilə gündəmə gəldi
Erlinq Holand ABŞ-dən 750 dollarlıq qeyri-adi suvenir gətirdi - VİDEO
10:08
DÇ-2026

Erlinq Holand ABŞ-dən 750 dollarlıq qeyri-adi suvenir gətirdi - VİDEO

Norveçli hücumçu ölkəsinə içki şüşəsi tutan müqəvva yenotla qayıdıb
DÇ-2026: Fransa və İspaniya final üçün meydana çıxacaqlar
09:51
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa və İspaniya final üçün meydana çıxacaqlar

Avropa nəhəngləri ABŞ-dakı dünya çempionatının ilk finalçısını müəyyənləşdirəcək

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb