İngiltərə azarkeşləri Argentina matçının hakimindən narazıdır - FOTO

Futbol üzrə DÇ-2026-nın İngiltərə - Argentina yarımfinal qarşılaşmasını ABŞ-li hakim İsmayıl Elfath idarə edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA-nın hakim təyinatı İngiltərə azarkeşlərinin narazılığına səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Elfathın Lionel Messinin iştirak etdiyi əvvəlki oyunlardakı statistikasına diqqət çəkiblər.
Britaniya mətbuatının məlumatına görə, Messi “İnter Mayami”yə keçdikdən sonra Elfathın baş hakim olduğu dörd qarşılaşmanın hamısında qalib gəlib. ABŞ-li referi klubun üç MLS oyununu və 2023-cü ildə “Neşvill”ə qarşı keçirilmiş Liqalar Kubokunun finalını idarə edib.
“İnter Mayami” həmin finalın əsas vaxtını 1:1 hesabı ilə başa vurub və penaltilər seriyasında 10:9 hesablı qələbə qazanaraq tarixində ilk kuboka sahib çıxıb. Messi qarşılaşmada komandasının qolunu vurub və penaltilər seriyasındakı zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.
Elfath Argentina millisinin 2022-ci ildə Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edərək dünya çempionu olduğu finalda da dördüncü hakim funksiyasını yerinə yetirib.
Bu faktlar bəzi İngiltərə azarkeşləri tərəfindən Argentina üçün uğurlu əlamət kimi qiymətləndirilib. Lakin Elfathın əvvəlki oyunlarının nəticələri onun qarşıdakı matçdakı qərarlarına təsir göstərəcəyini sübut etmir.
Mərakeş əsilli 44 yaşlı Elfath 2016-cı ildən FIFA referisi statusuna malikdir. O, 2020 və 2022-ci illərdə MLS-in ən yaxşı hakimi seçilib.
İngiltərə - Argentina qarşılaşması 15 iyulda Atlantada keçiriləcək. Oyuna Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start veriləcək.