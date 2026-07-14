Azərbaycanlı hakim Konfrans Liqası oyununu idarə edəcək

FIFA referisi Tural Qurbanov UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu üçün təyinat alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, azərbaycanlı hakim Monteneqronun “Deçiç” və Latviyanın “Liepaya” komandaları arasında keçiriləcək görüşün baş hakimi olacaq.
Ona yan xətt hakimləri Asiman Əzizli və Gülnurə Əkbərzadə kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Kamal Umudlu yerinə yetirəcək.
Qarşılaşma iyulun 15-də Monteneqronun Tuzi şəhərində yerləşən “Tuşko Polje” stadionunda keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq.