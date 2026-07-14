Holand Premyer Liqa klublarını geridə qoydu

Futbol üzrə “Mançester Siti” klubunun və Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holand sosial şəbəkələrdə yeni rekorda imza atıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, DÇ-2026 zamanı onun izləyici auditoriyası 20 milyondan çox artıb.
Nəticədə, Holandın sosial şəbəkə hesabındakı izləyicilərin sayı İngiltərə Premyer Liqasının istənilən klubunun rəsmi hesabından daha çoxdur.
Qeyd edək ki, Norveç DÇ-2026-da mübarizəni 1/4 final mərhələsində dayandırıb. Norveçlilər İngiltərə ilə qarşılaşıb və 1:2 hesabı ilə məğlub olublar.