“Beşiktaş” Leandro Trossardı transfer edib

Türkiyə klubunun mətbuat xidməti 31 yaşlı cinah yarımmüdafiəçisi Leandro Trossardın “Arsenal”dan “Beşiktaş”a keçdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçunun müqaviləsi üç illikdir, daha bir il müddətinə uzadıla bilər. Transefmarkt-ın məlumatına görə, müqavilənin dəyəri 18 milyon avrodur və London klubu 2 milyon avro bonus alacaq.
Belçikalı futbolçunun artıq tibbi müayinədən keçmək üçün İstanbula gəldiyi də bildirilir.
Trossard 2023-cü ilin qışında “Brayton”dan “Arsenal”a 24 milyon avroya keçib. Ötən mövsüm o, bütün yarışlarda 50 oyun keçirib, səkkiz qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.