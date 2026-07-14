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Zlatan İbrahimoviç Tayson Fyuri ilə döyüşə biləcəyinə işarə edib

Digər
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14 İyul 2026 19:31
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Zlatan İbrahimoviç Tayson Fyuri ilə döyüşə biləcəyinə işarə edib

İsveç milli komandasının keçmiş hücumçusu Zlatan İbrahimoviç keçmiş WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring və IBF ağır çəkili çempionu Tayson Fyuri ilə boks döyüşü keçirmək barədə düşünəcəyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, Tayson 37 yaşındadır. Onun peşəkar rekorduna 35 qələbə daxildir, bunlardan 24-ü nokautla qazanılıb. İki məğlubiyyəti var və bir döyüşü heç-heçə ilə nəticələnib.

"- Boks rinqində Serxio Ramosla döyüşməyi planlaşdırdığınız barədə şayiələr var.

- Yalan xəbərdir, dostum. Döyüşməyə razı olduğum yeganə insan Tayson Fyuridir; o, mənim səviyyəmdə ağır çəkilidir", - deyə İbrahimoviç HITC-yə bildirib.

İdman.Biz
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