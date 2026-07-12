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Brnoda faciə: iki motosiklet yarışçısı həlak oldu - VİDEO

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12 İyul 2026 21:13
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Brnoda faciə: iki motosiklet yarışçısı həlak oldu - VİDEO

Avstriyalı motosiklet yarışçısı Filipp Ştaynmayr və rumıniyalı Adrian Rus Çexiyanın Brno şəhərində keçirilən beynəlxalq yarış zamanı baş verən qəzada həyatlarını itiriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə iyulun 11-də “Alpe Adria” Beynəlxalq Motosiklet Çempionatının üçüncü mərhələsinin şənbə proqramı zamanı “Brno Avtomotodromu”nda baş verib.

Avropa Motosiklet İttifaqının (FIM Europe) açıqlamasına əsasən, tibbi xidmət əməkdaşlarının dərhal müdaxiləsinə baxmayaraq, 32 yaşlı Filipp Ştaynmayr aldığı ağır xəsarətlərdən vəfat edib.

Kritik vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan 43 yaşlı Adrian Rusun da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Rumıniyalı motosikletçi bir müddət sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qəzadan sonra təşkilatçılar həftəsonunun qalan proqramını tamamilə ləğv ediblər. Beləliklə, “Supersport 300” Avropa Kuboku, “Supersport 600” Avropa Kuboku, “Superstock 1000” Avropa Kuboku və qadınlar arasında Avropa çempionatı üzrə nəzərdə tutulan yarışlar keçirilməyəcək.

FIM Europe, “Alpe Adria” Motosiklet İttifaqı, yarışın promouteri və “Brno Avtomotodromu” həlak olan idmançıların ailələrinə, yaxınlarına və komandalarına başsağlığı veriblər. Hadisənin digər təfərrüatlarının mərhumların ailələrinə hörmət əlaməti olaraq hələlik açıqlanmayacağı bildirilib.

İdman.Biz
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