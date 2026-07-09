Baş üstə 40 pillə qalxdı: Ginnesin rekordunu yenilədi - VİDEO

Çinli akrobat Li Çinqbo qeyri-adi dünya rekorduna imza atıb.
İdman.biz xəbər verir ki, o, başı üstə hərəkət edərək 40 pilləni qalxıb.
Qaydalara əsasən, Li Çinqboya əllərindən və ayaqlarından istifadə etmək qadağan olub. O, həmçinin pillələrdə beş saniyədən artıq dayana bilməzdi.
Buna baxmayaraq, akrobat tapşırığın öhdəsindən gəlib və Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb.
Qeyd edək ki, əvvəlki rekord 36 pillə olub. Bu nəticə 10 ildən çox müddət ərzində yenilənməyib və onu da Çin vətəndaşı müəyyənləşdirib.