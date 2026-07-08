8 İyul 2026
AZ

FIFA və UEFA Rusiya ilə bağlı mövqeyini açıqladı

Digər
Xəbərlər
8 İyul 2026 14:37
56
FIFA və UEFA Rusiya ilə bağlı mövqeyini açıqladı

FIFA və UEFA Rusiya futbol klublarının və yığmalarının beynəlxalq yarışlara qaytarılmasını planlaşdırmır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “The Telegraph” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) Rusiya Olimpiya Komitəsinin hüquqlarını müvəqqəti bərpa etməsi futboldakı qadağaya hələlik təsir göstərməyəcək.

FIFA və UEFA Rusiya klubları və yığmalarının yarışlara buraxılması ilə bağlı yaxın zamanda qərar qəbul etmək niyyətində deyil.

Qeyd edək ki, Rusiya klubları və yığmaları 2022-ci ilin fevralından FIFA və UEFA turnirlərindən kənarlaşdırılıb. Qərar Ukraynada başlayan müharibədən sonra qəbul edilib.

BOK isə Rusiya Olimpiya Komitəsinin diskvalifikasiyasını müvəqqəti ləğv edib. Buna baxmayaraq, ayrı-ayrı beynəlxalq federasiyalar Rusiya idmançıları və komandaları ilə bağlı öz qadağalarını qüvvədə saxlaya bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

MGİMO ilə ASA arasında ikili diplom proqramının məzunlarına diplomlar təqdim olunub - FOTO
12:19
Digər

MGİMO ilə ASA arasında ikili diplom proqramının məzunlarına diplomlar təqdim olunub - FOTO

Sonda xatirə fotosu çəkdirilib
BOK Rusiya Olimpiya Komitəsinin statusunu bərpa edib
7 İyul 21:34
Digər

BOK Rusiya Olimpiya Komitəsinin statusunu bərpa edib

Rusiya idmançıları və komandaları üçün əvvəllər müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər ləğv edilir
Bellinqemin adı London stansiyasında: Azarkeşlər dəyişiklik istəyir
7 İyul 17:51
DÇ-2026

Bellinqemin adı London stansiyasında: Azarkeşlər dəyişiklik istəyir

İngiltərə futbol millisinin ulduzu Cud Bellinqemin adı Londonda dəmir yolu stansiyasına verilib
Malayziyada yoldaşlıq oyunu faciə ilə yarımçıq qaldı
7 İyul 17:43
Digər

Malayziyada yoldaşlıq oyunu faciə ilə yarımçıq qaldı

İldırım futbolçunun həyatına son qoyub, hakim isə xəstəxanaya yerləşdirilib
Fərid Qayıbov: “Əldə edilən nailiyyətlər təsadüfi uğur deyil”
6 İyul 19:41
Digər

Fərid Qayıbov: “Əldə edilən nailiyyətlər təsadüfi uğur deyil”

Nazir idmanımızın qarşısındakı strateji hədəflərdən danışıb
Nazir ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil etmiş idmançılarla görüşüb
6 İyul 18:40
Digər

Nazir ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil etmiş idmançılarla görüşüb - FOTO

Nazir idmançılara qarşıdakı yarışlarda daha böyük uğurlar arzulayıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
6 İyul 02:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliyanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib