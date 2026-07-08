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Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı idman əlaqələri müzakirə edilib - FOTO

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Xəbərlər
8 İyul 2026 22:43
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Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı idman əlaqələri müzakirə edilib

İyulun 8-də gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Məhəmməd Murad Əl Bluşini qəbul edib.

İdman.Biz bildirir ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar.

Görüşdə gənclər və idman nazirinin müavini İndira Hacıyeva və nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Zərifə Zülfüqarova da iştirak ediblər.

İdman.Biz
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