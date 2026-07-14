Frenki de Yonq zədə səbəbindən dörd aya qədər oynaya bilməyəcək

“Barselona” və Niderland millisinin yarımmüdafiəçisi Frenki de Yonq milli komandada olarkən diz zədəsi alıb və dörd aya qədər oynaya bilməyəcək. Oyunçu artıq zədə ilə Kataloniya klubuna qayıdıb.
İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən məlumat verir.
Hələlik dəqiq diaqnoz qoyulmayıb; de Yonq yaxın günlərdə əlavə müayinələrdən keçəcək. Klub oyunçunun vəziyyətindən ciddi şəkildə narahatdır.
Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi bud əzələsindəki zədə səbəbindən fevralın sonundan aprelin əvvəlinə qədər həlledici dövrün təxminən iki ayını buraxmışdı. O, əvvəllər topuğundan iki dəfə zədə almış, ümumilikdə altı ay və 31 oyunu buraxmışdı. Əgər onun proqnozu təsdiqlənərsə və sağalması dörd ay çəkərsə, de Yonq noyabr ayına qədər geri dönə bilməyəcək və mövsümün başlanğıcının əhəmiyyətli bir hissəsini buraxacaq.
Niderland 1/8 finalda Mərakeşə 1:1 (penaltilərdə 2:3) hesabı ilə məğlub olduqdan sonra 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırılıb.