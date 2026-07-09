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Çimərlik futbol millimiz Gürcüstanı darmadağın etdi

Çimərlik futbolu
Xəbərlər
9 İyul 2026 11:28
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Çimərlik futbol millimiz Gürcüstanı darmadağın etdi

Gürcüstanın Batumi şəhərində təlim-məşq toplanışında olan Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi növbəti yoxlama oyununa çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız Gürcüstan seçməsini 6:0 hesabı ilə məğlub edib. Komandamızın heyətində Orxan Məmmədov üç, Elşad Manafov iki, Sahib Məmmədov isə bir dəfə fərqlənib.

Tərəflər arasında ikinci yoldaşlıq görüşü iyulun 10-da keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Batumidə baş tutan yoxlama oyunları iyulun 15-19-da təşkil olunacaq Avropa çempionatına hazırlıq çərçivəsində keçirilir.

İdman.Biz
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