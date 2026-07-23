Karen Vardanyan: “Hələ mərhələni keçməmişik” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycanın “Neftçi” futbol klubu UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Belarusun “Dinamo” (Minsk) klubuna 2:4 hesabı ilə uduzub.
Görüşdə “ağ-qaralar”ın qapısına iki qol (36 və 57-ci dəqiqələrdə) vuran və bir məhsuldar ötürmə müəllifi olan erməniəsilli futbolçu Karen Vardanyan matçdan sonra teleqraf.az-a müsahibə verib.
Müsahibəni təqdim edirik.
– Bakıdakı ilk oyunda 0:2 hesabı ilə geriyə düşsəniz də, geridönüş edib qalib gələ bildiniz. Belə bir başlanğıcı gözləyirdiniz?
– Əlbəttə ki, yox. Oyuna istədiyimiz kimi başlaya bilmədik. Amma özümüzdə güc tapıb matçın gedişatını dəyişə bildik və hər şey yaxşı alındı.
– Bu oyunu avrokuboklardakı ən yaxşı matçınız hesab etmək olar?
– Bəli, demək olar belədir. İki qol vurub bir məhsuldar ötürmə edə bildim. Bakı bu baxımdan yaddaşımda qalacaq. Bu, Konfrans Liqasında çox vacib oyun idi. Rəqibin kim olması və oyunun harada keçirilməsi mənim üçün o qədər də əhəmiyyət daşımır. Önəmli olan komandamın qalib gəlib növbəti mərhələyə keçməyidir.
– Komandalar bu matçda bir-birinin oyun stili ilə tanış oldu, cavab oyunundan gözləntiləriniz nədir?
– Ümid edirəm ki, cavab oyunu da “Dinamo”nun qalibiyyəti ilə yekunlaşacaq. Het-trik edib-edə bilməyəcəyimdən əmin deyiləm, amma qol vurmağa çalışacağam.
– Cavab qarşılaşması neytral meydanda keçiriləcək. Oyuna necə hazırlaşacaqsınız?
– Bu, hələ tərəflərin ilk oyunu idi. Nə baş verəcəyini əvvəlcədən heç kim deyə bilməz. Biz əlimizdən gələni edəcəyik, sona qədər mübarizə aparacağıq və növbəti mərhələyə yüksələcəyimizə ümid edirik.
– “Neftçi” haqqında nə düşünürsünüz, cavab oyununda geridönüş edə bilərmi?
– “Neftçi” yaxşı komandadır. Heyətində çox yaxşı futbolçular var. Heç bir halda arxayınlaşmaq olmaz. Var gücümüzlə mübarizə aparacağıq, çünki hələ mərhələni keçməmişik.