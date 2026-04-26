26 Aprel 2026
Türkiyədə federasiya futbolçuların həyatını təhlükəyə atdı - VİDEO

26 Aprel 2026 02:53
Türkiyənin Regional Həvəskarlar Liqasında mübarizə aparan “Hakkari Zapspor” komandası “Doğubayazıt” klubu ilə qarşılaşmaq üçün çıxdığı səfər yolunda böyük çətinliklərlə üzləşib. Ağır hava şəraiti və yolların bağlı olması səbəbindən futbolçuların sağlamlığının təhlükəyə atıldığı görüntülər yayılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün baş tutacaq oyun öncəsi “Hakkari Zapspor” təxminən bir həftədir davam edən qar yağışı səbəbindən matçın təxirə salınmasını xahiş edib. Lakin Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) bu müraciəti qəbul etməyib.

Nəticədə “Hakkari Zapspor” heyəti Doğubayazıtın keçilməz yollarını piyada qət etmək məcburiyyətində qalıb. İdmançıların qarlı aşırımları piyada keçdiyi anlar sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mika Qodts dörd oyunçunu yeddi dəfə aldadaraq qol vurdu - VİDEO
01:45
Futbol

Mika Qodts dörd oyunçunu yeddi dəfə aldadaraq qol vurdu - VİDEO

“Ayaks”ın gənc ulduzu son oyunu ilə diqqətləri üzərinə çəkdi
“Əl-Əhli” doqquz nəfərlə Asiyanın ən güclüsü olub
01:29
Futbol

“Əl-Əhli” doqquz nəfərlə Asiyanın ən güclüsü olub

Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi finalda Yaponiya klubunu məğlub edərək titulu qoruyub
Liqa 1: “Monako”dan gözlənilməz xal itkisi – YENİLƏNİB + VİDEO
01:15
Futbol

Liqa 1: “Monako”dan gözlənilməz xal itkisi – YENİLƏNİB + VİDEO

“Tuluza” ilə oyund qələbə son dəqiqədə əldən çıxdı
La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO
01:07
Futbol

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Atletik”i məğlub edərək mövqeyini qoruyub
Seriya A: “Verona” məğlubiyyət seriyasına son qoyub - YENİLƏNİB + VİDEO
00:50
Futbol

Seriya A: “Verona” məğlubiyyət seriyasına son qoyub - YENİLƏNİB + VİDEO

“Leççe” ilə heç-heçə edən autsayder xal itkisini dayandırıb
İtaliya futbolunda qalmaqal: Canluka Rokki istefa verdi
00:34
Futbol

İtaliya futbolunda qalmaqal: Canluka Rokki istefa verdi

Hakim rəhbəri “İnter”ə yaxınlıq və saxtakarlıqda ittiham olunur

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 21:42
Güləş

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq