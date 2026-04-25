25 Aprel 2026
Liqa 1: "Lion"dan beş qollu dueldə qələbə

25 Aprel 2026 21:13
Liqa 1: "Lion"dan beş qollu dueldə qələbə

Fransa Liqa 1-in 31-ci turunda “Lion” öz meydanında “Oser”i qəbul edib. Azarkeşlərin beş qola şahidlik etdiyi qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın 19-cu dəqiqəsində Abnerin ötürməsini dəqiq dəyərləndirən Roman Yaremçuk komandasını önə keçirib. Lakin qonaqlar 35-ci dəqiqədə Sinali Diomandenin qolu ilə tarazlığı bərpa ediblər.

İkinci hissədə təzyiqi artıran “Lion” 66-cı dəqiqədə yenidən hesabı xeyrinə dəyişib. Bu dəfə Eynsli Meytlend-Naylsın ötürməsindən sonra Korentin Tolisso fərqlənib. Cəmi beş dəqiqə sonra Roman Yaremçuk özünün ikinci, komandasının isə üçüncü qolunu rəqib qapısından keçirib. Oyunun son nöqtəsini isə “Oser”in oyunçusu Brayan Oko qoyub.

Bu nəticədən sonra Fransanın “Lion” futbol komandası xallarını 57-ə çatdırıb və hazırda üçüncü pillədədir. “Oser” isə 25 xalla 16-cıdır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Roma”dan önəmli səfər qələbəsi
22:16
Futbol

Seriya A: “Roma”dan önəmli səfər qələbəsi

Rimlilər turnir cədvəlində beşinci pilləyə yüksəliblər
Çempionluq sevinci yarımçıq qaldı: 90+13-cü dəqiqə dramı - VİDEO
21:54
Futbol

Çempionluq sevinci yarımçıq qaldı: 90+13-cü dəqiqə dramı - VİDEO

Meydana axışan azarkeşlər böyük üzüntü yaşayıblar
La Liqa: Reşford və Fermin Lopes “Xetafe”ni məyus etdi - YENİLƏNİR + VİDEO
21:01
Futbol

La Liqa: Reşford və Fermin Lopes “Xetafe”ni məyus etdi - YENİLƏNİR + VİDEO

“Barselona” səfərdə qazandığı üç xalla liderliyini möhkəmləndirib
Premyerliqa: “Liverpul” Çempionlar Liqasına doğru, İsaakın möhtəşəm qayıdışı – YENİLƏNİR + VİDEO
20:32
Futbol

Premyerliqa: “Liverpul” Çempionlar Liqasına doğru, İsaakın möhtəşəm qayıdışı – YENİLƏNİR + VİDEO

“Liverpul” doğma meydanda “Kristal Palas”ı məğlub edərək ilk dördlüyə daxil olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
20:26
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq
Superliqa: “Kayserispor” liqada qalmaq ümidini artırır - YENİLƏNİR
20:16
Futbol

Superliqa: “Kayserispor” liqada qalmaq ümidini artırır - YENİLƏNİR

Rəqibinin qolu ləğv edilən meydan sahibləri son dəqiqələrdə fərqləniblər

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 21:42
Güləş

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq