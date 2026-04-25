Liqa 1: “Lion”dan beş qollu dueldə qələbə

Fransa Liqa 1-in 31-ci turunda “Lion” öz meydanında “Oser”i qəbul edib. Azarkeşlərin beş qola şahidlik etdiyi qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçın 19-cu dəqiqəsində Abnerin ötürməsini dəqiq dəyərləndirən Roman Yaremçuk komandasını önə keçirib. Lakin qonaqlar 35-ci dəqiqədə Sinali Diomandenin qolu ilə tarazlığı bərpa ediblər.
İkinci hissədə təzyiqi artıran “Lion” 66-cı dəqiqədə yenidən hesabı xeyrinə dəyişib. Bu dəfə Eynsli Meytlend-Naylsın ötürməsindən sonra Korentin Tolisso fərqlənib. Cəmi beş dəqiqə sonra Roman Yaremçuk özünün ikinci, komandasının isə üçüncü qolunu rəqib qapısından keçirib. Oyunun son nöqtəsini isə “Oser”in oyunçusu Brayan Oko qoyub.
Bu nəticədən sonra Fransanın “Lion” futbol komandası xallarını 57-ə çatdırıb və hazırda üçüncü pillədədir. “Oser” isə 25 xalla 16-cıdır.