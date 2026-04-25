Seriya A: “Roma”dan önəmli səfər qələbəsi

İtaliya A Seriyasının 34-cü turunda “Roma” səfərdə “Bolonya”nın qonağı olub. Qarşılaşma qonaqların 2:0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçın yeddinci dəqiqəsində Doniell Malen hesabı açıb. Birinci hissəyə əlavə olunmuş vaxtda isə Neyl Əl-Aynaui rəqib qapısına yol taparaq komandasının üstünlüyünü artırıb. Hər iki futbolçu vurduqları qolla yanaşı, həm də məhsuldar ötürmə müəllifi olublar.
Bu qələbədən sonra “Roma” xallarının sayını 61-ə çatdıraraq turnir cədvəlində beşinci yerə yüksəlib. “Bolonya” isə 48 xalla səkkizinci pillədə qərarlaşıb.
Günün digər oyununda “Parma” öz meydanında “Piza”nı minimum hesabla üstələyib - 1:0.