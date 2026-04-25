25 Aprel 2026
Çempionluq sevinci yarımçıq qaldı: 90+13-cü dəqiqə dramı - VİDEO

25 Aprel 2026 21:54
Çempionluq sevinci yarımçıq qaldı: 90+13-cü dəqiqə dramı - VİDEO

İngiltərə Beşinci liqasında mövsümün son turu futbol tarixinə keçəcək inanılmaz və dramatik anlara səhnə olub. “Rochdale” futbol komandası öz meydanında çempionluq uğrunda birbaşa rəqibi olan “York City”ni qonaq edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Crown Oil Arena”da baş tutan və gərgin keçən görüşün 90 dəqiqəsi qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb. Qarşılaşmanın sonuna əlavə olunmuş altı dəqiqənin daxilində - 90+5-ci dəqiqədə Emmanuel Dieseruvve “Rochdale”ni önə keçirib. Bu qol komandanı çempionluğa və birbaşa İkinci liqaya yüksəlməyə çox yaxınlaşdırıb. Sevincdən coşan yüzlərlə azarkeş meydana axışaraq qolu futbolçularla qeyd edib.

Azarkeşlərin meydandan çıxarılması və oyunun bərpa olunması ciddi vaxt itkisinə səbəb olduğu üçün hakim görüşü davam etdirib. Qarşılaşmanın 103-cü (90+13) dəqiqəsində “York City”nin futbolçusu Josh Stones hesabı bərabərləşdirərək meydan sahiblərini şoka salıb.

Bu bərabərlik sayəsində xallarının sayını 108-ə çatdıran “York City” çempionluğunu rəsmiləşdirərək İngiltərə Futbol Liqasına qayıdıb. 106 xalla mövsümü ikinci pillədə başa vuran “Rochdale” isə yüksəliş şansını pley-off mərhələsinə saxlayıb.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Roma”dan önəmli səfər qələbəsi
22:16
Futbol

Seriya A: “Roma”dan önəmli səfər qələbəsi

Rimlilər turnir cədvəlində beşinci pilləyə yüksəliblər
Liqa 1: “Lion”dan beş qollu dueldə qələbə
21:13
Futbol

Liqa 1: “Lion”dan beş qollu dueldə qələbə

Meydan sahibləri “Oser” müqavimətini üç qolla qırıb
La Liqa: Reşford və Fermin Lopes “Xetafe”ni məyus etdi - YENİLƏNİR + VİDEO
21:01
Futbol

La Liqa: Reşford və Fermin Lopes “Xetafe”ni məyus etdi - YENİLƏNİR + VİDEO

“Barselona” səfərdə qazandığı üç xalla liderliyini möhkəmləndirib
Premyerliqa: “Liverpul” Çempionlar Liqasına doğru, İsaakın möhtəşəm qayıdışı – YENİLƏNİR + VİDEO
20:32
Futbol

Premyerliqa: “Liverpul” Çempionlar Liqasına doğru, İsaakın möhtəşəm qayıdışı – YENİLƏNİR + VİDEO

“Liverpul” doğma meydanda “Kristal Palas”ı məğlub edərək ilk dördlüyə daxil olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
20:26
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq
Superliqa: “Kayserispor” liqada qalmaq ümidini artırır - YENİLƏNİR
20:16
Futbol

Superliqa: “Kayserispor” liqada qalmaq ümidini artırır - YENİLƏNİR

Rəqibinin qolu ləğv edilən meydan sahibləri son dəqiqələrdə fərqləniblər

Ən çox oxunanlar

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 21:42
Güləş

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq